Kauno klinikų gydytojas pasakė, kodėl nuo Covid-19 reikėtų skiepyti vaikus

LSMU ligoninės Kauno klinikų Vaikų ligų klinikų vadovas TV3 laidoje „Būk sveikas“ pasakojo, kad jam teko matyti ne vieną ligonį, kurio gyvenimas baigėsi dėl Covid-19, nors jis kitomis ligomis nėra sirgęs nei karto.

„Tai reiškia, kad imunitetas susidūrė su priešu ir nemokėjo nuo jo apsiginti, ta liga buvo nepersirgta ir neturėjo netgi vakcinos – nebuvo dirbtinio imuniteto.

Tie žmonės, kurie netiki, tai jų teisė. Aš labai gerbiu kiekvieno nuomonę, bet kartais tą nuomonę geriau pasilaikyti sau. Reikia pasirinkti, ar mes tikime gyduoliais, Kepeniais ar Viktoro vandeniu, ar mokslu, istorija ir faktais, kad 2–3 milijonų vaikų gyvybių yra išgelbėjama vien dėl vakcinų“, – sakė prof. Rimantas Kėvalas.

Profesorius tiems, kurie abejoja ar skiepytis, pataria įsiklausyti tiek į mokslininkų nuomonę, tiek į visuotinai svarbių asmenų pasisakymus.

„Aš jau nekalbu apie mūsų mokslininkų, profesionalų nuomonę, bet įsiklausykime į popiežiaus Pranciškaus nuomonę ir oficialią katalikų bažnyčios nuomonę. Kalėdinėje kalboje popiežius Pranciškus pasakė, kad vakcinos yra viltis ir tą viltis turi būti pasiekiama kiekvienam pasaulio gyventojui.

Mes niekada nesusimąstome, kokia pasaulyje gyvename. Daugiau kaip 3 milijardai žmonių per dieną uždirba tik 2,5 Amerikos dolerio, kad kiekvieną dieną miršta 19 tūkst. vaikų todėl, kad negauna vakcinacijos ir švaraus vandens“, – pasakojo R. Kėvalas.

Rekomenduoja skiepyti vaikus

Vakcinos suteikia ne tik viltį, bet ir galimybes.

„Mes mokslininkai, gydytojai tą gėrį pateikiame per faktus, per istoriją, per argumentus. Pandemija taip pat parodė, kas mums davė viltį ir atnešė tą gėrį.

Tai – vakcinacija, kuri atveria galimybes keliauti po pasaulį, bendrauti“, – teigė klinikų vadovas.

Gydytojas nuo Covid-19 rekomenduoja skiepyti ir vaikus.

„Mes esame viena iš nedaugelio pasaulio šalių, kur izoliacija ir nuotolinis mokymas vaikams truko ilgiau nei 35 sav.

Mokslininkai yra įrodę, kad daugiau nei 8 savaitės jau yra labai rizikingas laiko tarpas. Jau visas pasaulis kalba kovidinės kartos atsiradimą“, – sakė R. Kėvalas

R. Kėvalas išvardino ir kelis pagrindinius aspektus, kodėl reikėtų skiepyti vaikus.

„Pagrindiniai argumentai, kodėl reikėtų vakcinuoti 12–15 metų vaikus, tai, kad vaikus reikia sugrąžinti į mokyklas. Tiek Amerikos vaistų kontrolės tarnyba, tiek Europos vaistų tarnybos įrodė, kad ši vakcinacija yra saugi.

O vaikams efektas žymiai geresnis, geras labai saugumas. Vaikų imuninė sistema yra racionalesnė nei suaugusių. <...> Ir pagaliau tai vienas iš labai svarbių faktorių grąžinant juos į mokyklas ir padedant įgyti visuomenės imunitetą“, – aiškino gydytojas.

