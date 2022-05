Kaltinimai Rusijai iš EK pirmininkės: maistas naudojamas kaip šantažo ginklas

Zimbabvės gyventojai vaikšto po parduotuves, tačiau labai atsakingai renkasi, ką pirkti – kainos taip išaugo, kad visų norimų maisto produktų įsigyti tiesiog neįmanoma.

„Anksčiau valgydavome tris kartus per dieną. Net mėsos nusipirkdavome ir suvalgydavome jos penkiskart per savaitę. Tačiau dabar būna savaičių, kai išvis nesuvalgome mėsos. Nepavyksta per dieną pavalgyti tris kartus. Labai sunku“, – kalba Zimbabvės gyventoja Tarisai Gweje.

Ir ši gyventoja – ne vienintelė, kuriai pastaruoju metu sunku gauti pakankamai maisto. Net 15 milijonų Zimbabvės gyventojų dienai gali skirti mažiau nei 2 dolerius. Dėl sumažėjusios pasiūlos ir pakilusių kainų kaltas ir Rusijos sukeltas karas Ukrainoje, mat užblokuoti pagrindiniai šalies uostai ir vandens arterijos, per kurias buvo gabenami grūdai bei kitos prekės.

Tai ypač skaudžiai kirto Afrikai – net 54 žemyno šalys kviečius gabenasi iš Ukrainos ir Rusijos. O kainos nuo kovo mėnesio šoktelėjo daugiau nei 15 procentų.

Apie kilusią maisto krizę šalių lyderiai kalbasi ir sprendimų šiai problemai spręsti ieško Davose – Pasaulio ekonomikos forume. Šiandien apie šią problemą kalbėjo Europos Komisijos pirmininkė.

„Rusijos karo laivai Juodojoje jūroje blokuoja ukrainiečių laivus, pilnus kviečių ir saulėgrąžų sėklų. Šių gėdingų veiksmų pasekmės visiems aiškiai matomos. Pasaulyje kviečių kainos staigiai kyla ir labiausiai kenčia skurdžios šalys, pažeidžiamiausi gyventojai. Duonos kainos Libane išaugo 70 procentų, o maisto siuntos iš Odesos negalėjo pasiekti Somalio“, – teigia Europos Komisijos pirmininkė Ursula von Der Leyen.

Europos Komisijos pirmininkė kaltina Rusiją, kad ši kaupia savo maisto atsargas ir stabdo eksportą. Esą agresorė taip bando paveikti kitas šalis, kad šios imtų ją remti. Apie būtinybę kuo greičiau atverti Ukrainos uostus kalba ir Jungtinių Tautų atstovas.

„Uostų blokavimas – tarsi karo paskelbimas maisto aprūpinimo grandinei. Jeigu pavyks atverti uostus, tai problemos visiškai neišspręs, tačiau padės užtikrinti maisto rinkos stabilumą“, – tvirtina Jungtinių Tautų atstovas David Beasley.

Rusija kaip ginklą naudoja ne tik maistą, bet ir enegergetikos šaltinius. O tai pasaulyje kelia dar vieną krizę. Tad dar viena svarbi tema Davose – energetinės priklausomybės nuo Rusijos mažinimas. Didelis spaudimas iš lyderių – Vengrijai, kuri vis ieško pasiteisinimų, kodėl negali atsisakyti žaliavų iš Rusijos.

„Turime būti labai atsargūs, nes ne visiems taikome tas pačias taisykles. Tikimės, kad Vengrija stengsis ieškoti sprendimų, o ne sakys: „Gerai, mums taikoma išimtis, todėl atsitrauksime ir toliau bendradarbiausime su Putinu“, – sako Vokietijos ekonomikos ministras Robert Habeck

Pasaulio ekonomikos forumas Davose vyks iki gegužės 26-osios.