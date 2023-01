JAV Atstovų rūmuose – šimtmečio politinė drama: respublikonams nepavyko susivienyti

Jis patyrė net tris žeminančius pralaimėjimus. Tačiau sako, kad posto sieks ir toliau, nes esą turi Trumpo paramą.

Tokius žodžius prieš lemtingą balsavimą Atstovų rūmuose ištarė respublikonas Kevinas McCarthy: „Aš niekur nesitrauksiu!“

Ir netrukus savo pranašystę, kad rūmų pirmininku taip greitai, kaip norėtų, gali ir netapti, vainikavo šiais žodžiais.

„Žiūrėkite, man priklauso ilgiausios kada nors pasakytos kalbos rekordas. Nematau bėdos pagerinti rekordą kaip pirmininkas, už kurį teko balsuoti daugiausia kartų“, – sako K. McCarthy.

Respublikonų valdomi Atstovų rūmai dėl K. McCarthy balsavo net tris kartus, tačiau jam nė karto nepavyko surinkti balsų daugumos – iš viso 218 balsų. Be to, jo pozicijos buvo tokios silpnos, kad K. McCarthy per visus tris balsavimus pralaimėjo demokratų mažumos lyderiui Hakeemui Jeffriesui.

Ir, pasirodo, K. McCarthy pagalius į ratus kaišiojo ne tik 5 radikalūs partijos kolegos, prieštaraujantys tam, kad jis užimtų itin atsakingas Atstovų rūmų pirmininko pareigas. Pirmus du balsavimus jis savo paties stovykloje sulaukė 19 balsų „prieš“, trečiąjį kartą – 20-ies. O kad taptų pirmininku reikėjo kone absoliučios respublikonų vienybės.

„Niekas daugumos nesurinko, tad pirmininkas išrinktas nebuvo“, – teigia raštininkė Cheryl L. Johnson.

Tai – pirmas kartas per 100 metų, kai partijai nepavyko per tris balsavimo ratus išrinkti Atstovų rūmų pirmininko. Tokia politinė respublikonų drama – smūgis K. McCarthy autoritetui, galintis dar labiau padidinti nesutarimus partijos viduje. Šiandien Atstovų rūmų vėl laukia balsavimas. K. McCarthy žada dėl posto kovoti ir tvirtina, kad buvęs prezidentas Donaldas Trumpas padrąsino jį užbaigti chaosą ir sutelkti Respublikonų partiją.