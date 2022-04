Eurolygos ketvirtfinalyje – kuriozinis Donato Motiejūno komandos draugo metimas

Antrojo rungtynių ketvirčio viduryje nutikęs epizodas privertė galvą kraipyti patį 27 metų, 181 cm amerikietį. Po šio kuriozinio tritaškio „Monaco“ ekipos persvara šoktelėjo iki 7 taškų – 28:21.

Iš viso šiame susitikime P. Lee per 26 minutes pelnė 8 taškus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Jis po rungtynių taip pat prisipažino, kad tokioje atmosferoje, kokią sukūrė „Olympiacos“ sirgaliai, dar niekada nėra rungtyniavęs.

„Beprotiškiausia atmosfera, kokią aš kada nors patyriau“, – Graikijos žurnalistui atviravo P. Lee.

Another solid performance for Paris Lee tonight:



8 points

1 rebound

4 assists

1 steal / 0 TO

+22

26 minutes

Win on the road ✅



Big time player @_plee1 😤 pic.twitter.com/qBwyCGmMHI