ES nepriėmė įstatymo drausti automobilius su vidaus degimo varikliais: kelią pastojo Vokietija

Europos Sąjunga buvo per žingsnį nuo susitarimo dėl draudimo po 2035-ųjų pardavinėti automobilius su vidaus degimo varikliais. Dėl to po kelis mėnesius trukusių derybų Bendrijos šalys susitarė pernai. Tačiau dabar, likus kelioms dienoms iki galutinio balsavimo, tam pasipriešino Vokietijos transporto ministerija, kuriai įtaką neabejotinai padarė galinga šalies automobilių gamintojų pramonė.

Vokietija reikalauja, kad Bendrijoje ir toliau būtų galima pardavinėti automobilius su vidaus degimo varikliais, tačiau jie būtų varomi ne taršiais, o sudėtinga technologija gaminamais, vadinamaisiais e-degalais. Siekdama išspręsti ginčą su Vokietija, Europos Komisija jau parengė planą, leidžiantį tokius automobilius pardavinėti po 2035-ųjų.

REKLAMA

„Dabar tereikia rasti tinkamą būdą pragmatiškai įgyvendinti šį Komisijos pasiūlymą. Ir jei aš teisingai supratau, Komisijos ir Vokietijos vyriausybės derybos eina teisinga linkme“, – tikina Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

REKLAMA

Kad po 2035-ųjų pagamintų automobilių savininkai nesumanytų sukčiauti ir naudoti taršių degalų, jie bus apsaugoti specialia technologija, kuri neleis automobiliui pajudėti iš vietos, jei vairuotojas bus įsipylęs kitokių degalų.

E-degalų iniciatoriai sako, kad tai gali tapti puikia alternatyva elektra varomiems automobiliams. Kritikai pabrėžia, kad e-degalai nulinės taršos neva neužtikrina, be to, yra labai brangūs. Dėl to kol kas jų pagaminama labai nedaug.

Pirmoji ir vienintelė e-degalų gamykla, valdoma „Porsche“, duris prieš dvejus metus atvėrė Čilėje ir pagamina 550 milijonų litrų per metus. Kai kurie politikos formuotojai teigia, kad e-degalai turėtų būti naudojami tik laivyboje ir aviacijoje.