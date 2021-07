Dieveniškėse nelegalų miestelis vis tiek bus, o gyventojai baiminasi: „Autobusą užgrobti gali ar ką“

Vis tik ministerijai tarybos sprendimas nė motais – Dieveniškės sulauks naujų gyventojų. Kaip tik šiandien nelegalus pradeda saugoti Viešojo saugumo tarnyba. Pas sienos pažeidėjus pasiųstos ir vandens patrankos, ir riaušes malšinti apmokyti pareigūnai.

Vidudienis sostinėje. Intensyvų automobilių eismą trumpam sustabdo Viešojo saugumo tarnybos kortežas. Nuo penktadienio būtent šios pajėgos perima saugumo situaciją nelegalų apgyvendintose vietose į savo rankas. Į savivaldybes, kuriose patalpinti sienos pažeidėjai, pasiųsti ginkluoti pareigūnai, šarvuotos intervencinės mašinos, vandens patrankos.

„Mūsų tarnybos duona suvaldyti riaušes, suvaldyti masinius nepasitenkinimus. Nori taikos – ruoškis karui. Toks mūsų darbas yra, tokia mūsų paskirtis, kad turime būti pasirengę vietose, pačiam aukščiausiam grėsmės lygmeniui. Jeigu kažkas prasidės, bus vėlu“, – sako Viešojo saugumo tarnybos vadas Ričardas Pocius.

Iki šiol nelegalų centrus saugojo policija ir pasieniečiai, kai kur sienos pažeidėjus po miškus vaikėsi su teroristais kovojantys ARO pareigūnai. Nepaisant to, gyventojams būtent daugiausia nerimo ir kelia saugumo situacija šalia apgyvendinant nelegalus.

Dieveniškių gyventojai, kur ketinama įkurdinti pusę tūkstančio nelegalų, surinko beveik tiek pat parašų po prieštaraujančia peticija ir atvyko pas rajono valdžią.

„Tai, žinokit, bijom, net bijom, kad, aš nežinau – autobusą gali kažkokį užgrobti ar ką. Pas mus gi vaikai, mes atsakome už visą šitą dalyką“, – teigia Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos direktorė Danuta Nichovskaja.

Dieveniškių seniūnė sako, kad vietiniai ketina ginti savo namus ir patys.

„Planuoja štabą kažkokį, bendrauti su žmonėmis, kviesti, apginti savo miestelį. — Patruliuos kažkaip? — Patruliuos, taip. Apginti, aišku, be šautuvų“, – tęsia ji.

„Ypač kaimiškų vietovių gyventojai, kurie galbūt mažiau keliauja, jie labiau tiki netikra informacija, toks bendras yra dalykas ir tai rodo dar kartą, kad mes turime dirbti su savo žmogumi, turime aiškinti, kartais galbūt ir elementarias tiesas“, – kalba policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Tuo metu Šalčininkų rajono taryba stojo prieš centrinę valdžią. Surengė posėdį, kuriame reiškė nepritarimą centro įkurdinimui, vidaus reikalų viceministrui bei generaliniam policijos komisarui išrėžė, ką galvoja apie jų planus.

„Mes gaunam pirmą smūgį, priimkit kas nors antrą tą smūgį.“

„Tie 500 žmonės, čia ne riba. Bus ir tūkstantis, gal ir daugiau.“

„Mes turim tokios skaudžios praktikos, kaip čigonų taboras prie Vilniaus. Kiek laiko reikėjo tą dalyką sutvarkyti?“

„Tai aš jums pasakysiu tiesiai šviesiai, žiūrėdamas į akis. Jūs saugumo ten nepadarysite. Pasieniečiai nieko nepadarys. Ten yra 30 kontrabandininkų ir su jais negalit susitvarkyti.“

„Viceministre, taip negalima pasakyti, kad mums patogiau. O kaip mums patogiau gyventi čia vietoje? Kaip pažiūrėti žmonėms į akis?“

Kai kurie net prabilo nevalstybine kalba. Viceministras ir policijos komisaras dar bandė įtikinėti.

„Ne mums, ne Vyriausybei to reikia, mums visiems, kiekvienam žmogui to reikia. Aš neįsivaizduoju, kaip Vyriausybė be savivaldybių spręstų šitą krizę“, – aiškina vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas.

Ramina ir R. Požėla: „Policijos Šalčininkų rajone ir Dieveniškių kilpoje bus tiek, kiek bus reikalinga. Tiek, kiek mums signalizuos vietos bendruomenės gyventojai.“

Bet įtikinėjimai nepadėjo. Taryba vienbalsiai nusprendė nepritarti nelegalų centro steigimui ir pasiūlė ministerijai ieškoti kitos vietos.

„Aš galvoju, kad mes visi kartu bendradarbiaujant surasime kompromisinį variantą, dėl Dieveniškių kompromiso iš savivaldos nėra“, – sako Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič.

Viceministras sako, kad nieko nebus – Dieveniškėse nelegalai gyvens.

„Dieveniškių pastatą naudosime, jis yra mums perduotas iš Turto banko ir mes neradome geresnio objekto iš to sąrašo, kuris mums buvo pateiktas.“

„Aš tikiu, kad centro nebus. — Bet kartojo, kad jis tikrai tikrai bus. Jeigu jis būtų, ar tiektumėt migrantams maistą ir kitus jiems reikalingus dalykus? — Jeigu bus, tada mes žiūrėsime“, – nesutinka Z. Palevič.

Lietuvoje jau sulaikyta 1900 sienos pažeidėjų, o vien per praėjusią parą – 107. Užsienio reikalų ministras, grįžęs iš Turkijos ir Irako, kur tarėsi ir dėl žmonių srauto stabdymo ir dėl nelegalų deportacijos, sako, kad pažadus bendradarbiauti gavo, bet džiaugtis dar anksti.

Iš tikrųjų Irakas atsargiai žiūri į žmonių grąžinimą atgal. Bet sako, kad derybose su Bagdadu turime ir svertų – Irakui sutikus padėti, gali keistis Europos sąjungos požiūris į šią šalį.

„Irakas turi daug lūkesčių dėl gilesnio bendradarbiavimo su ES. Beveik visas jis yra susijęs su vizomis, keliavimu“, – sako Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Daugiausia Lietuvoje sulaikyta irakiečių – beveik tūkstantis per šiuos metus.