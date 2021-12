Buvo deramasi ir su Lukašenkos atstovais? Landsbergio viceministro susitikimas Vilniuje kelia klausimų

Opozicija įtaria, kad per juos valdininkas tarėsi, kaip toliau vežti Lukašenkos trąšas, ir galbūt net derėjosi dėl migrantų. Pasisakė ir pats Lukašenka – tik jis eilinį kartą pagrasino, kad mums blokuojant jo trąšas, jis blokuos į Lietuvą per Baltarusiją keliaujančių prekių tranzitą.

REKLAMA

REKLAMA

Besitęsiant Lukašenkos trąšų skandalui, kuris prieštarauja valdančiųjų deklaruojamai vertybinei politikai, į prezidentūrą Nausėda šiandien išsikvietė Gabrielių Landsbergį: „Sveiki. — Labas rytas. — O kur dovanos kalėdinės? — Va. Tik tiek? — Čia svarbiausios dovanos.“

Kaip dovaną kelių reformos dokumentus Nausėdai antradienį nešė susisiekimo ministras Skuodis, koks Landsbergio papkės turinys – nežinia. Jis, kaip ir Skuodis, buvo pasiruošęs atsistatydinti dėl to, kad reikalavus sankcijų „Belaruskali“, jų sulaukus Lietuvos geležinkeliai ir toliau veža Lukašenkos trąšas į Klaipėdos uostą.

Nors pokalbis pas prezidentą Landsbergiui turėjo baigtis dar prieš 12 val., tačiau diskusijos už uždarų durų užsitęsė. O ir pats Landsbergis po susitikimo kalbėjo neįprastai.

REKLAMA

REKLAMA

„Susitikimas buvo konstruktyvus, su prezidentu visada mes turėjome gerą sutarimą ir panašų matymą į iššūkius, kurie kyla Lietuvai užsienio politikos srityje“, – sako G. Landsbergis.

Landsbergis kalba, kad su Nausėda sutaria gerai, nors nuo pat valdančiųjų kadencijos pradžios, Landsbergio vadovaujami konservatoriai pradėjo konfrontaciją su prezidentu, iš Užsienio reikalų ministerijos buvo tekinamos pokalbių nuotrupos siekiant pakenkti Nausėdos reputacijai. Nekalbus Landsbergis buvo ir paklaustas apie viceministro Egidijaus Meilūno susitikimus su „Belaruskali“ atstovais spalį.

„Nekomentuosime šito dalyko. — Kodėl? — Todėl, kad yra diplomatinė praktika nekomentuoti ir nepatvirtinti susitikimų, kurie atsiranda viešojoje erdvėje nežinia kaip“, – teigia G. Landsbergis.

Portalai tv3.lt ir 15min.lt skelbia, kad Meilūnas du kartus susitiko su „Belaruskali“ atstovais Vilniuje. Leidimus baltarusiams atvykti išdavė pats susisiekimo ministras Skuodis, jis tą patvirtino. Anot viešumoje skelbiamos informacijos, spalio 18-ą baltarusiai susitiko su „Lietuvos geležinkelių“ vadovu, pristatė jam planus mokėti avansą už pervežimus iki vasario mėnesio. Geležinkelių vadovas Bartuška esą apie tai informavo Meilūną, kuris kitą dieną jau pats susitiko su Lukašenkos režimo atstovais. Sutartį dėl avansų baltarusiai su geležinkeliais pasirašė spalio 21-ąją. Meilūnas su jais dar kartą susitiko ir sekančią dieną.

REKLAMA

REKLAMA

„Nesiekim visiškai to. Apie avansinius mokėjimus, dėl to, kad spalio mėnesį, mėnuo bus į priekį pervestas, aš niekada neneigiau, ta informacija buvo pateikta. Informacija dėl to, kad buvo pasirašyti papildomi susitarimai, kuriais buvo panaikintos galimybės stabdyti trąšų vežimą negavus mokėjimo, šito dalyko, apskritai apie tą atskirą susitarimą, kuris spalio mėnesį buvo pasirašytas, tai nebuvome informuoti tikrai niekaip“, – tikina G. Landsbergis.

Landsbergio žodžiais netiki politiniai konkurentai. Opozicinės frakcijos kreipėsi laišku į premjerę Šimonytę, kad ši paaiškintų baltarusių vizito Lietuvoje aplinkybes.

„Pirmiausia, turėtų būti atsakyta, kodėl URM viceministras Meilūnas susitiko su atstovais atvykusiais iš Baltarusijos, „Belaruskali“ įmonės, antras dalykas, kodėl ta informacija nebuvo viešai paskelbta, kodėl nebuvo šitas klausimas viceministro darbotvarkėje“, – sako buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Opozicija klausia ir ar į Vilnių nebuvo atvykę ne tik „Belaruskali“ atstovai, bet ir pačio Lukašenkos režimo žmonės, mat po susitikimų migrantų srautas nuo Lietuvos pasienio persimetė prie lenkų sienos. Tai opozicijai kelia įtarimą, ar nebuvo pasiekti slapti susitarimai, suteikiant patiems baltarusiams nuolaidų.

„Tuos įtarimus reikia išsklaidyti ir turi pirmiausia kiekvienas valstybės tarnautojas, politikas savo darbotvarkėje deklaruoti ir apie tai aiškiai parašyti pažymą, kurią pateikia savo vadovui, jeigu reikia ta pažyma, jeigu ne slapta, pateikiama susipažinti ir visuomenei, tos ministerijos puslapyje“, – sako A. Butkevičius.

Opozicija norėjo suburti ir laikinąją tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi šio skandalo užkulisius, tačiau valdantieji tą blokavo. Pareiškė, kad viską atlikti galima konservatorių vadovaujamuose komitetuose. O kol neatsakytų klausimų tik daugėja, valdantieji vis dar ieško kaip sustabdyti trąšų tranzitą. Nes per 4 pasiruošimo mėnesius to nepadarė. Vyriausybinė komisija paskelbė, kad sutartis tarp geležinkelių ir „Belaruskali“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

REKLAMA

REKLAMA

„Komisijos sprendimai turi būti tvirtinami Vyriausybėje, jeigu neklystu per 15 darbo dienų Vyriausybė turi arba atmesti komisijos sprendimą, keisti jį, arba priimti tokį, koks yra pasiūlytas“, – sako G. Landsbergis.

„Iš Susisiekimo ministerijos pusės, kas man yra ypač svarbu, kad apskritai geležinkelių infrastruktūra, kuri priklauso valstybei, kuri yra strateginis objektas, negalėtų pasinaudoti joks kitas vežėjas, nesvarbu koks, gabenti būtent trąšas. Tai čia irgi tam tikri žingsniai, kuriuos dar turime padaryti“, – kalba M. Skuodis.

O Lukašenka reagavo į tokius Lietuvos planus – pagrasino, kad jei trąšų Lietuva nepraleis, jis sustabdys ukrainietiškų prekių tranzitą į Lietuvą.

„Abipusis Ukrainos prekių srautas vien su Lietuva – Ukraina-Lietuva – per mūsų šalį šiemet sudarė apie 3 mln. tonų. Taip pat ir per Gomelio teritoriją pasienyje. Nesuprantu, kuo Lietuviai mąsto priekaištaudami mums. Galime uždaryti šitą tranzitą. Tegu važiuoja per Vokietiją ar pabando per Lenkiją. Tris kartus brangiau kainuos. Manau, čia turime solidų potencialą atsakyti į visą šį Lietuvos neapsisprendimą dėl Klaipėdos uosto“, – teigia neteisėtas Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka.

Antradienį susisiekimo ministras TV3 žinioms aiškino, kad Lietuva ruošiasi ir patiems blogiausiems scenarijams, tačiau kokių nuostolių galėtų padaryti toks baltarusių kerštas, įvardinti nesiryžo.