Į Atlanto vandenyno dugną netoli JAV Naujosios Anglijos regiono krantų panirę mokslininkai pastebėjo geltoną jūrų pintį ir rausvą jūrų žvaigždę. Mokslininkas Christopheris Mahas savo „Twitter“ paskyroje rašė, kad dažniausiai niekada nedaro tokių palyginimų, bet šįkart pagunda buvo pernelyg stipri.

Savo akimis pamatyti Kempiniuką Plačiakelnį ir Patriką galite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP