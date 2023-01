Aiškėja daugiau apie Italijoje suimtą ieškomiausią mafijos bosą: buvo sučiuptas sanatorijoje

Palerme, Sicilijoje, policijos pareigūnai į automobilį veda net 30 metų ieškotą Italijos mafijos bosą Matteo Messina Denaro. Net tris dešimtmečius jis slapstėsi gimtojoje Sicilijoje. O šįryt saloje įsikūrusioje sanatorijoje pareigūnams pagaliau pavyko jį sučiupti.

„Pareigūnai suėmė bėglį Matteo Messina Denaro sveikatos įstaigoje, kur jis gydėsi“, – teigia karo policijos generolas majoras Pasquale Angelosanto.

60-etis Denaro buvo laikomas svarbiausiu Silicijos klano „Cosa Nostra“ bosu. Tačiau kaltinamas jis ne tik organizuotu nusikalstamumu. Jis – buvęs žudikas, kuris kadaise gyrėsi galintis savo aukomis „užpildyti kapines“.

Policija įtaria, kad jis prisidėjo prie sproginimų Romoje, Milane ir Florencijoje 1993-aisiais, per kuriuos žuvo 10 žmonių. Šie išpuoliai įvyko praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai per panašius išpuolius „Cosa Nostra“ nužudė du su mafija kovojusius teisėjus.

Tai, kad Italijos teisėsaugai pavyko sučiupti ieškomiausią Italijos mafijos vadeivą, yra nacionalinė pergalė kovoje su organizuotu nusikalstamumu.

Ir tai nebuvo lengva, mat vienintelė žinoma Denaro nuotrauka buvo daryta dar XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje. O jis pats su artimaisiais bendraudavo tik popieriniais laiškais, kuriuos palikdavo vienoje Sicilijos fermoje po akmeniu.