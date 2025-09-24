Von der Leyen siekia didesnių muitų likusiam rusiškos naftos importui į ES

U. von der Leyen planas laikomas ir reakcija į JAV prezidento Donaldo Trumpo kritiką – šis kaltina europiečius toliau perkant energijos išteklius iš Rusijos ir taip kartu finansuojant Maskvos karą Ukrainoje. D. Trumpas, be to, neseniai pareiškė, kad prisidės prie naujų sankcijų Rusijai tuomet, jei europiečiai visiškai sustabdys energijos išteklių pirkimą iš Rusijos.
Tačiau Vengrija ir Slovakija iki šiol nesutinka atsisakyti naftotiekiu gaunamos naftos iš Rusijos. Dabar viliamasi, kad aukšti ES importo muitai privers abi šalis persigalvoti.
U. von der Leyen antradienį po pokalbio su D. Trumpu Niujorke pareiškė, jog ji ir JAV prezidentas yra vieningos nuomonės, kad Rusijos įplaukas iš iškastinio kuro būtina greitai sumažinti.
