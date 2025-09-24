Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Von der Leyen siekia didesnių muitų likusiam rusiškos naftos importui į ES

2025-09-24 16:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 16:43

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen siekia didesnių muitų dar likusiam rusiškos naftos importui į Europos Sąjungą (ES). Komisijos atstovas Briuselyje sakė, kad daugiau informacijos apie planą bus paskelbta vėliau. Jis turės būti priimtas ne vienbalsiai, o tik kvalifikuota dauguma. Tai reiškia, kad bus reikalingas 15 ES šalių pritarimas iš 27, kuriose kartu paėmus gyvena bent 65 proc. visų ES gyventojų. 

ES skelbia sankcijas Rusijai: bankai, šešėlinis laivynas ir kriptovaliutos (nuotr. SCANPIX)

U. von der Leyen planas laikomas ir reakcija į JAV prezidento Donaldo Trumpo kritiką – šis kaltina europiečius toliau perkant energijos išteklius iš Rusijos ir taip kartu finansuojant Maskvos karą Ukrainoje. D. Trumpas, be to, neseniai  pareiškė, kad prisidės prie naujų sankcijų Rusijai tuomet, jei europiečiai visiškai sustabdys energijos išteklių pirkimą iš Rusijos. 

Tačiau Vengrija ir Slovakija iki šiol nesutinka atsisakyti naftotiekiu gaunamos naftos iš Rusijos. Dabar viliamasi, kad aukšti ES importo muitai privers abi šalis persigalvoti.

U. von der Leyen antradienį po pokalbio su D. Trumpu Niujorke pareiškė, jog ji ir JAV prezidentas yra vieningos nuomonės, kad Rusijos įplaukas iš iškastinio kuro būtina greitai sumažinti.

