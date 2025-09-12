Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“

Kalbėdamas apie Ursulos von der Leyen žodžius dėl Europos Sąjungos padėties, V. Orbanas pareiškė, kad „jau trejus su puse metų kenčiame nuo neigiamų karo pasekmių, nors su juo neturime nieko bendra“.
Pasak jo, šie „Vakarų džentelmenai ir ponios“ „nori įtraukti mus į šį karą“, todėl reikia tam priešintis.
„Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“
Jis teigė, kad vengrai jau du kartus buvo įtraukti į karus – turėdamas omenyje Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus – kuriuose „nenorėjome dalyvauti“ ir kurių pasekmės buvo skaudžios: „Mes praradome visą XX amžių.“
V. Orbanas pabrėžė, kad „tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“.
