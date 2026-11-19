Vokietijos automobilių detalių gamintoja „Jopp“ neseniai pradėjo gaminti žvalgybinius dronus. Ji yra viena iš daugelio sunkumus išgyvenančio sektoriaus įmonių, ieškančių naujų galimybių tuo metu, kai kadaise galinga automobilių pramonė praranda kryptį.
Vokietijos automobilių sektoriaus širdyje – Bavarijos žemėje – įsikūrusiai šeimos įmonei „Jopp“ ši idėja kilo tuomet, kai artėjo prie pabaigos sutartis dėl pavarų dėžių sistemų gamybos „Porsche“ automobiliams. Dabar bendrovė pajėgi per mėnesį pagaminti 1 tūkst. žvalgybinių dronų Vokietijos gynybos startuoliui „Highcat“, kuris juos vėliau tiekia klientams, pavyzdžiui, ginkluotosioms pajėgoms, policijai ir ugniagesiams gelbėtojams.
Sandoris dėl dronų gamybos yra dalis „Jopp“ plano iki 2035 metų sumažinti priklausomybę nuo automobilių sektoriaus nuo dabartinių 85 proc. iki 60 proc. visų pardavimų.
Sektorius neteko daugiau kaip 140 tūkst. darbo vietų
Vokietijos ekonomikai itin svarbi automobilių pramonė išgyvena krizę, kurią sukėlė arši konkurencija iš Kinijos ir kitų šalių įmonių pusės, dideli JAV muitai bei nusilpusi paklausa Europoje.
Konsultacijų bendrovės EY duomenimis, Vokietijoje nuo 2019 metų automobilių sektoriuje buvo panaikinta daugiau nei 140 tūkst. darbo vietų: darbo neteko kas šeštas šio sektoriaus darbuotojas.
Tolesnį augimą užsitikrinti siekiantys beveik 80 proc. Vokietijos automobilių pramonės tiekėjų dairosi į naujas pramonės šakas, rodo konsultacijų bendrovės „Roland Berger“ praėjusiais metais atliktas tyrimas. Populiariausios sritys – gynyba, medicinos technologijos ir kosmosas.
„Jopp“ generalinis direktorius Martin Büchs naujienų agentūrai AFP sakė, kad sprendimas pereiti prie dronų gamybos leidžia bendrovei bent jau išlaikyti stabilų darbuotojų skaičių.
„Tikiuosi, kad kažkuriuo metu vėl galėsime plėstis, tačiau dabar svarbiausia išsaugoti turimas darbo vietas“, – teigė jis.
Per pastaruosius šešerius metus „Jopp“ darbuotojų skaičius sumažėjo nuo maždaug 2000 iki 1400. Be to, bendrovė uždarė dvi gamyklas.
„Praeityje mums labai sekėsi užsitikrinti naujus automobilių pramonės užsakymus, – sakė M. Büchs. – Tačiau, deja, daugelis projektų vėluoja. Darbai atidedami net iki dvejų metų, o klientai pageidauja gerokai mažesnių kiekių.“
Nuolatinis nuosmukis
„Jopp“ nėra vienintelė su sunkumais susidurianti bendrovė. Stambūs rinkos žaidėjai, pavyzdžiui, „Schaeffler“, ketinanti panaikinti daugiau nei 8000 darbo vietų, paskelbė apie partnerystes, siekdami įžengti į naujas rinkas. „Schaeffler“ gegužę pranešė gaminsianti erdvėlaivių komponentus kartu su JAV palydovinių duomenų bendrove „Spire Global“, o abi įmonės ateityje galėtų kartu pradėti masinę palydovų gamybą.
Po mėnesio ji pranešė, kad gamins „Damocles“ – Prancūzijos bendrovės „Delair“ sukurtą atakos droną, taip pat jos perėmėją „Aspik“, skirtą apsaugai nuo priešiškų dronų.
Automobilių sektorius susiduria su „nuolatiniu nuosmukiu čia, Europoje“, šį mėnesį pareiškė „Schaeffler“ generalinis direktorius Klaus Rosenfeld.
„Nemanau, kad ši problema išsispręs rytoj“, – teigė jis.
Tikrai sudėtinga
Vis dėlto bendrovės „Roland Berger“ automobilių pramonės ekspertas Felix Mogge pabrėžė, jog didžiajai daliai tiekėjų vien persiorientavimo į naujas pramonės šakas nepakaks. Pasak jo, jų taikiniais tapusiose rinkose kova jau dabar yra įtempta, o užsakymų apimtys gynybos sektoriuje yra mažesnės ir sunkiau nuspėjamos nei automobilių pramonėje.
„Naujų produktų segmentų paieška gali tapti įdomiu tiekėjo portfelio papildymu, net jei ir nedideliu, – sakė jis AFP. – Tačiau tai neišspręs struktūrinių problemų automobilių pramonėje.“
M. Büchs teigė, kad dėl gynybos pramonės sutarčių specifikos „Jopp“ kol kas negali tiksliai įvertinti, kiek darbo vietų padės išsaugoti dronų projektas. Gynybos sektoriaus bendrovės susitaria dėl tam tikro gaminių kiekio pirkimo su galimybe vėliau įsigyti daugiau. Tokie susitarimai vadinami preliminariosiomis sutartimis.
„Gynybos sektorius užsakymus teikia nedidelėmis partijomis, – sakė jis. – Automobilių pramonė neabejotinai turi savų privalumų, iš kurių du – ilgai trunkantys gamybos ciklai, o apimtis paprastai labai lengva apskaičiuoti.“
Visgi „Jopp“ neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik ieškoti naujų veiklos krypčių ir tyrinėti naujas rinkas.
„Problema ta, kad maržos automobilių sektoriuje yra sunkiai pasiekiamos ir iš tiesų gana prastos, – sakė jis. – Pramonei situacija jau tapo itin sudėtinga, ir panašu, kad tai tęsis.“