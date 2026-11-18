Konservatoriai, kuriems vadovauja kancleris Friedrich Merz, ir jų centro kairiųjų koalicijos partneriai apie susitarimą dėl šių priemonių paskelbė po visą naktį trukusių maratoninių derybų.
„Intensyvios derybos atsipirko, – pareiškė F. Merz ir pridūrė, kad vyriausybė vykdo pažadą sumažinti kainas. – Palengvėjimą ypač pajus smulkusis verslas ir šeimos.“
Kaip ir kitose šalyse, energijos kainos Vokietijoje smarkiai išaugo po to, kai prasidėjo JAV ir Izraelio karas prieš Iraną, sutrikdęs naftos ir dujų gabenimą Hormuzo sąsiauriu.
Elektros mokesčio lengvata galios visus 2027 metus
Elektros energijos mokesčio lengvata iš pradžių galios nuo kitų metų sausio iki gruodžio, teigiama vyriausybės pranešime. Gyventojams mokesčio sumažinimas sudarys apie du centus už kilovatvalandę, tad jis sieks vos 0,1 cento.
Vokietijos energetikos ir vandens ūkio asociacijos BDEW duomenimis, vidutinis Vokietijos namų ūkis pernai suvartojo apie 2,4 tūkst. kilovatvalandžių elektros energijos. Taigi vidutinis sutaupymas turėtų siekti apie 50 eurų per metus.
Pasak vyriausybės, kalbant apie verslą, įprasta kirpykla per metus sutaupytų kelis šimtus eurų, o prekybos centras – tūkstančius eurų.
Vyriausybė sumažinti elektros energijos mokesčius gyventojams buvo įsipareigojusi dar pernai atėjusi į valdžią, tačiau iki šiol lengvatą taikė tik tam tikroms sunkiosios pramonės šakoms, koalicijai sunkiai randant sutarimą, kaip šią priemonę finansuoti.
Koalicija taip pat pranešė, kad nuo sausio mėnesio, siekiant padėti vairuotojams, bus nustatyta viršutinė degalų kainų riba, kuri iš pradžių galios tris mėnesius. Vyriausybė kainoms mažinti jau buvo įvedusi degalų subsidijas, tačiau jų galiojimas baigiasi šių metų pabaigoje.
„Degalų kainų viršutinė riba yra išskirtinai su krize susijusi, o ne nuolatinė priemonė“, – pažymėjo vyriausybė.