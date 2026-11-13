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TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė > Užsienis

Vokietija išplėtė žvalgybos tarnybų įgaliojimus: štai kas laukia

2026-11-13 16:30 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-13 16:30
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Vokietijos parlamentas penktadienį pritarė esminei šalies žvalgybos tarnybų reformai – Vokietijos žvalgybininkams suteikiami nauji įgaliojimai vykdyti slaptas operacijas, pavyzdžiui, diversijas užsienyje ir kibernetines atakas prieš priešiškas valstybes.

Vokietijos vėliava (nuotr. 123rf.com)

Vokietijos parlamentas penktadienį pritarė esminei šalies žvalgybos tarnybų reformai – Vokietijos žvalgybininkams suteikiami nauji įgaliojimai vykdyti slaptas operacijas, pavyzdžiui, diversijas užsienyje ir kibernetines atakas prieš priešiškas valstybes.

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Vokietija tapo terorizmo, ekstremizmo ir užsienio valstybių jėgų veikimo erdve“, – įstatymų leidėjams sakė vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas, prisidėjęs prie reformų rengimo.

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Iki šiol šalies žvalgybos tarnybų veikla daugiausia apsiribojo informacijos rinkimu ir analize. Tokį veiklos modelį iš dalies lėmė skaudi Vokietijos istorinė patirtis, susijusi su nacių gestapu ir Rytų Vokietijos slaptąja policija „Stasi“.

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Tačiau saugumo pareigūnai ir Vokietijos vadovai teigia, kad stipresnė ir daugiau galių turinti užsienio žvalgybos tarnyba BND yra būtina siekiant reaguoti į didėjančias grėsmes, kurias šaliai kelia priešiškos užsienio jėgos.

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Didžiausią grėsmę kelia Rusija: BND vadovas Martinas Jaegeris perspėjo, kad Maskva prieš Vokietiją vykdo „šešėlinį karą“, pasitelkdama dronus, šnipinėjimą, diversijas, dezinformaciją ir kitas priemones.

Leis BND imtis atsakomųjų veiksmų

Penktadienį įstatymų leidėjų patvirtintos išplėstos galios leis BND imtis atsakomųjų veiksmų, įskaitant diversijas ir kibernetines atakas. Taip pat gerokai išplėstos tarnybos galimybės perimti ir saugoti duomenis.

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Tačiau tikslinės žmogžudystės ir toliau bus griežtai draudžiamos.

Vykdant reformą taip pat bus išplėsti vidaus žvalgybos tarnybos BfV įgaliojimai. Jos pagrindinė užduotis – stebėti ekstremistines grupuotes ir šalies viduje kylančias grėsmes.

A. Dobrindtas pareiškė, kad BfV, kuri iki šiol daugiausia rinko informaciją ir rengė ataskaitas, dabar taps „tikra slaptąja tarnyba“.

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Vis dėlto BfV galimybės vykdyti operacijas Vokietijoje išliks gerokai ribotesnės nei BND užsienyje.

Pilietinių laisvių gynimo organizacijos ir kiti kritikai perspėjo, kad reforma gali susilpninti privatumo apsaugą ir sudaryti sąlygas masiškai rinkti niekuo dėtų piliečių privačius duomenis.

Vidaus žvalgybos tarnybos BfV įgaliojimų išplėtimas sukėlė ypač daug ginčų. Tiek kraštutinių dešiniųjų, tiek kraštutinių kairiųjų opozicijos parlamentarai baiminasi, kad ši tarnyba gali virsti „slaptąja policija“.

Tačiau reformos šalininkai tvirtina, kad išplėstų įgaliojimų priežiūra išliks griežta, o kitų Europos demokratinių valstybių žvalgybos tarnybos jau dabar turi panašius ar net didesnius įgaliojimus.

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