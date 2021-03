Šiemet pateikti deklaracijas ir sumokėti mokesčius reikia iki gegužės 3 d. To nepadariusiems laiku, gali grėsti delspinigiai ir baudos. To nepadarius, bus pradedami skaičiuojami delspinigiai ir pradėti išieškojimo veiksmai, nebent gyventojas sudarytų mokesčių atidėjimo sutartį.

Kita vertus, greičiau deklaravus pajamas, galima greičiau susigrąžinti ir susidariusias mokesčių permokas. Pinigus VMI žada pervesti vėliausiai iki liepos 1 d., tačiau paprastai tai padaroma greičiau.

Deklaruojama nuotoliniu būdu

Dėl koronaviruso ir su juo susijusių ribojimų, kitaip nei ankstesniais metais, šiemet gyvai deklaracijos nebus priimamos. Vis dėlto VMI džiaugiasi, kad per praėjusius metus per 86 proc. gyventojų tą ir taip padarė. Likusiems bus padedama telefonu.

„Šiais metais kaip niekada anksti gyventojams atnaujinome duomenis EDS sistemoje apie jų pajamas ir išlaidas, kuriuos deklaruoti nuotoliniu būdu jie turės du mėnesius.

Esminių pokyčių EDS nėra – kaip ir praeitais metais pajamas padės deklaruoti jau pažįstamas ir šį procesą palengvinęs vedlys: iš viso už 2019 m. pajamas e. būdu deklaravo 1,37 mln. žmonių, iš kurių 86 proc. tai padarė be papildomos pagalbos, o iki šios dienos elektroniniu būdu deklaracijas už 2020 m. jau savarankiškai pateikė 200 tūkst. gyventojų“, –pasakojo VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Ji pridūrė, kad neturintiems galimybių to padaryti e. būdu, deklaracijas telefonu padės užpildyti VMI konsultantai.

Kas turi deklaruoti pajamas?

Teikti pajamų deklaracijas privalo individualią veiklą vykdantys gyventojai, taip pat tie asmenys, kurių metinių pajamų suma viršijo nustatytą vidutinio darbo užmokesčio sumą ir kitų pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, gavę gyventojai.

REKLAMA

Deklaruoti pajamas turi gyventojai, kuriems buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) arba susigrąžinti šį mokestį, jei buvo taikytas per mažas NPD.

Taip pat norintys pasinaudoti GPM lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių dėl patirtų išlaidų (būsto kredito palūkanas, studijų ar gyvybės draudimo įmokas ir kt.).

Dėl 2020 m. užimtų pareigų turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kt.

GPM paramą skirsime įprastu būdu

GPM dalies paramos skyrimo tvarka ir forma nesikeičia. Paremti norimas organizacijas, politines partijas, profsąjungas ar meno kūrėjus gyventojai gali iki gegužės 3 d. Pernai daugiau nei 470 tūkst. gyventojų paramai skyrė apie 20,1 mln. eurų.

Saugiausias ir paprasčiausias būdas tai padaryti – teikti prašymus (FR0512, 4 versija) per EDS. Primename, jog nuo 2022 m. GPM dalį skirti galėsime tik e. būdu.

Deklaravimo laikotarpiu konsultacijas telefonu teiks ir deklaracijas padės pildyti mokesčių specialistai visoje šalyje, paskambinus numeriu 1882 (pasirinkimas 1 – „Gyventojų pajamų deklaravimas“) ar kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje.

„Gyventojai, kurie Mano VMI paskyroje užsisakys autentifikavimo pagal telefono numerį paslaugą, skambučio metu konsultacijos sulauks greičiau, nes sistema atpažins skambinantįjį ir suteiks jam pirmenybę“, – akcentuoja S. Aliukonytė-Šnirienė, pridurdama, jog ši sistema yra skirta identifikuoti gyventojus, kurie jau naudojasi VMI elektroninėmis paslaugomis ir jiems VMI konsultantai gali greičiau padėti.

Instrukcijas, kaip užsisakyti šią paslaugą, galite rasti VMI internetinėje svetainėje

Pernai 1,25 mln. gyventojų deklaravo pajamas laiku, iš jų 848 tūkst. susigrąžino beveik 184 mln. eurų GPM permokų. 355 tūkst. gyventojų deklaravo mokėtiną 192 mln. eurų GPM sumą už 2019 m. Šiemet deklaracijas jau pateikė per 200 tūkst. asmenų.