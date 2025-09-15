Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus viešbučiui „Radisson Collection Astorija“ vadovauja Indrė Ragelevičienė

2025-09-15 14:43 / šaltinis: BNS
2025-09-15 14:43

Vilniaus senamiestyje veikiančio penkių žvaigždučių viešbučio „Radisson Collection Astorija“ generaline direktore tapo Indrė Ragelevičienė, iki šiol septynerius metus vadovavusi viešbučiui „Stikliai“. 

Vilniaus viešbučiui „Radisson Collection Astorija" vadovauja Indrė Ragelevičienė

Vilniaus senamiestyje veikiančio penkių žvaigždučių viešbučio „Radisson Collection Astorija“ generaline direktore tapo Indrė Ragelevičienė, iki šiol septynerius metus vadovavusi viešbučiui „Stikliai“. 

0

Ji pakeitė Laurą Vaitukaitienę, šias pareigas ėjusią nuo 2023 metų gegužės, pirmadienį pranešė įmonė.  

„Prisijungdama prie „Radisson Collection Astorija“ komandos atsinešu ilgametę patirtį“, – pranešime sakė I. Ragelevičienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prabangos viešbučių sektoriaus kontekstą puikiai išmanančios I. Ragelevičienės patirtis mums ypatingai svarbi siekiant dar labiau stiprinti viešbučio pozicijas bei konkurencingumą rinkoje“, – pranešime sakė viešbutį valdančios lietuviško kapitalo viešbučių NT projektų plėtros bei valdymo grupės „Apex Alliance“ partneris Augustinas Barauskas.  

„Radisson Collection Astorija“ dirba 80 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys. 

2024 metais viešbučio pajamos siekė 5,5 mln. eurų, rašoma pranešime.

„Apex Alliance“ Lietuvoje valdo dar penkis viešbučius: „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“, „Courtyard by Marriott Vilnius City Center“, „Hilton Garden Inn Vilnius City Center“, „Park Inn by Radisson Airport Hotel“ bei „Moxy Kaunas Center“.

Dar šiemet „Apex Alliance“ planuoja atidaryti du naujus viešbučius – „AC by Marriott Hotel Vilnius“ Lietuvoje bei „Hilton Garden Inn Brasov“ Rumunijoje.

