 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Vieną judrią sostinės gatvę pavertė „poligonu“: vilnietė neslepia pykčio

2025-11-07 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 20:20

Vilniaus gyventojai kasmet susiduria su gatvių tvarkymu, kuris sukelia ne tik nepatogumų vairuotojams, bet ir padidina spūstis judriausiose sostinės vietose. Miesto valdžia tikina siekianti, kad gatvės būtų sutvarkytos kuo greičiau, tačiau pripažysta: kai kurie darbai užsitęsia mėnesius. 

Kelio darbai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Vilniaus gyventojai kasmet susiduria su gatvių tvarkymu, kuris sukelia ne tik nepatogumų vairuotojams, bet ir padidina spūstis judriausiose sostinės vietose. Miesto valdžia tikina siekianti, kad gatvės būtų sutvarkytos kuo greičiau, tačiau pripažysta: kai kurie darbai užsitęsia mėnesius. 

REKLAMA
0

Tuo metu gyventojai ir vairuotojai stebisi, kodėl kai kuriose vietose įpusėjus remonto darbus jie netikėtai sustoja ir ilgą laiką tenka važinbėti per išraustas duobes. Taigi, kodėl?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neužbaigia pradėtų darbų

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi supykusi skaitytoja Vilma (vardas pakeistas). Ji neslėpė nusivylimo dėl sostinėje vykstančių kelio darbų.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikrai nuoširdžiai nesuprantu, ką galvoja Vilniaus miesto savivaldybė tvarkydama sostinės gatves. Visišku absurdu tapo P. Lukšio gatvė, kurią dar rugpjūčio mėnesį kelininkai išrausė, nuėmė kelio dangą, o darbų taip ir nepabaigė – išrausta, duobėta ir realiu poligonu virtusi gatvė yra tiesiog palikta likimo valiai“, – dalijosi Vilma. 

REKLAMA

Anot jos, P. Lukšio gatvėje, kur eismas yra ypatingai intensyvus, ypač piko valandų metu – spūstyse tenka „sėdėti“ kone kasdien. Be to, pradėtos tvarkyti gatvės būklė kiekvieną dieną – vis blogesnė.

„Negana to, atrodo, kad ten kone kasdien daugėja ir duobių. Rugsėjo pradžioje atrodė, kad dar pabaigs tą gatvę tvarkyti, bet visai neseniai tiesiog buvo nubraižytos geltonos linijos ir... tiek žinių“, – piktinosi vilnietė.

REKLAMA
REKLAMA

Vilma Vilniaus miesto savivaldybės retoriškai klausė:

„Kada baigsite remontuoti P. Lukšio gatvę ir kodėl, po velnių, reikia pradėti rausti gatvę, jei net neketinate darbų pabaigti artimiausiu metu?“

Darbai sustojo dėl projekto tikslinimo

Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) Ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas patvirtino, kad P. Lukšio gatvės remontas užtruko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Esą ją tvarkant buvo siekiama išplatinti sankryžų zonas dėl esamo didelio eismo intensyvumo.

Anot savivaldybės atstovo, jau pradėjus dirbti prireikė patikslinti projektinę dokumentaciją. Jis apgailestavo, kad kol yra atliekami tikslinimai – darbai važiuojamojoje dalyje tęstis negali.

„Atsiprašome gyventojų dėl susidariusios situacijos ir nepatogumų. Dedame visas pastangas, kad projektas būtų užbaigtas kiek įmanoma greičiau“, – komentavo G. Grubinskas.

REKLAMA

Gatvės tvarkomos pasitelkus lazerinį skenavimą

Savivaldybė pasidalijo, kad siekiant, kad sostinėje neliktų prastos ir labai prastos būklės gatvių, šių metų darbų sezonui Vilniuje buvo suplanuota sutvarkyti 53 kilometrus gatvių.

„Prieš prasidedant kitų metų darbų sezonui jų preliminariai bus likę vos keliasdešimt kilometrų.

Palyginimui, lazerinio skenavimo metu pernai iš viso įvertinta 1153 km savivaldybės teritorijoje esančių gatvių būklė, taigi likusios prastos būklės gatvės tesudaro kelis procentus nuo viso Vilniaus gatvių tinklo“, – dalijosi savivaldybė.

REKLAMA

Savivaldybė nurodė, kad Vilniuje kelių darbai jau nuo 2023 m. vykdomi remiantis lazeriniu gatvių skenavimu. Anot savivaldybės, toks metodas puikiai pasiteisino.

„Tuo metu prastos ir avarinės būklės gatvių su asfalto danga Vilniuje buvo 220 km. Iškeltas ambicingas tikslas per pirmuosius dabartinės kadencijos metus atnaujinti bent 100 km gatvių, kuris buvo viršytas – naujai išasfaltuota beveik 106 km gatvių, o tai buvo šiek tiek daugiau nei per 2020–2022 metus kartu sudėjus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiems metams iškeltas dar ambicingesnis tikslas – suremontuoti 120 km gatvių – pasiektas“, – nurodė VMS.

Anot VMS iš viso per trejus metus Vilniuje bus atnaujinta beveik 300 km gatvių arba daugiau nei 450-ies skirtingų gatvių atkarpos.

Savivaldybė nurodo, kad gatvių danga gana greitai dėvisi, todėl lazerinis skenavimas atliekamas kasmet, o seniau nei prieš kelis metus remontuotos gatvės, kurių būklė, remiantis objektyviais duomenimis, pablogėjo, įtraukiamos į metinį darbų planą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Duobėtas priėjimas prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (tv3.lt koliažas)
Pamatę vaizdą prie sostinės ligoninės gyventojai pakraupo: „O jei žmogui visai blogai?“ (47)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų