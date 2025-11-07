Vieną judrią sostinės gatvę pavertė „poligonu“: vilnietė neslepia pykčio

Tuo metu gyventojai ir vairuotojai stebisi, kodėl kai kuriose vietose įpusėjus remonto darbus jie netikėtai sustoja ir ilgą laiką tenka važinbėti per išraustas duobes. Taigi, kodėl?
Neužbaigia pradėtų darbų
Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi supykusi skaitytoja Vilma (vardas pakeistas). Ji neslėpė nusivylimo dėl sostinėje vykstančių kelio darbų.
„Tikrai nuoširdžiai nesuprantu, ką galvoja Vilniaus miesto savivaldybė tvarkydama sostinės gatves. Visišku absurdu tapo P. Lukšio gatvė, kurią dar rugpjūčio mėnesį kelininkai išrausė, nuėmė kelio dangą, o darbų taip ir nepabaigė – išrausta, duobėta ir realiu poligonu virtusi gatvė yra tiesiog palikta likimo valiai“, – dalijosi Vilma.
Anot jos, P. Lukšio gatvėje, kur eismas yra ypatingai intensyvus, ypač piko valandų metu – spūstyse tenka „sėdėti“ kone kasdien. Be to, pradėtos tvarkyti gatvės būklė kiekvieną dieną – vis blogesnė.
„Negana to, atrodo, kad ten kone kasdien daugėja ir duobių. Rugsėjo pradžioje atrodė, kad dar pabaigs tą gatvę tvarkyti, bet visai neseniai tiesiog buvo nubraižytos geltonos linijos ir... tiek žinių“, – piktinosi vilnietė.
Vilma Vilniaus miesto savivaldybės retoriškai klausė:
„Kada baigsite remontuoti P. Lukšio gatvę ir kodėl, po velnių, reikia pradėti rausti gatvę, jei net neketinate darbų pabaigti artimiausiu metu?“
Darbai sustojo dėl projekto tikslinimo
Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) Ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas patvirtino, kad P. Lukšio gatvės remontas užtruko.
Esą ją tvarkant buvo siekiama išplatinti sankryžų zonas dėl esamo didelio eismo intensyvumo.
Anot savivaldybės atstovo, jau pradėjus dirbti prireikė patikslinti projektinę dokumentaciją. Jis apgailestavo, kad kol yra atliekami tikslinimai – darbai važiuojamojoje dalyje tęstis negali.
„Atsiprašome gyventojų dėl susidariusios situacijos ir nepatogumų. Dedame visas pastangas, kad projektas būtų užbaigtas kiek įmanoma greičiau“, – komentavo G. Grubinskas.
Gatvės tvarkomos pasitelkus lazerinį skenavimą
Savivaldybė pasidalijo, kad siekiant, kad sostinėje neliktų prastos ir labai prastos būklės gatvių, šių metų darbų sezonui Vilniuje buvo suplanuota sutvarkyti 53 kilometrus gatvių.
„Prieš prasidedant kitų metų darbų sezonui jų preliminariai bus likę vos keliasdešimt kilometrų.
Palyginimui, lazerinio skenavimo metu pernai iš viso įvertinta 1153 km savivaldybės teritorijoje esančių gatvių būklė, taigi likusios prastos būklės gatvės tesudaro kelis procentus nuo viso Vilniaus gatvių tinklo“, – dalijosi savivaldybė.
Savivaldybė nurodė, kad Vilniuje kelių darbai jau nuo 2023 m. vykdomi remiantis lazeriniu gatvių skenavimu. Anot savivaldybės, toks metodas puikiai pasiteisino.
„Tuo metu prastos ir avarinės būklės gatvių su asfalto danga Vilniuje buvo 220 km. Iškeltas ambicingas tikslas per pirmuosius dabartinės kadencijos metus atnaujinti bent 100 km gatvių, kuris buvo viršytas – naujai išasfaltuota beveik 106 km gatvių, o tai buvo šiek tiek daugiau nei per 2020–2022 metus kartu sudėjus.
Praėjusiems metams iškeltas dar ambicingesnis tikslas – suremontuoti 120 km gatvių – pasiektas“, – nurodė VMS.
Anot VMS iš viso per trejus metus Vilniuje bus atnaujinta beveik 300 km gatvių arba daugiau nei 450-ies skirtingų gatvių atkarpos.
Savivaldybė nurodo, kad gatvių danga gana greitai dėvisi, todėl lazerinis skenavimas atliekamas kasmet, o seniau nei prieš kelis metus remontuotos gatvės, kurių būklė, remiantis objektyviais duomenimis, pablogėjo, įtraukiamos į metinį darbų planą.