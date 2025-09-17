Prie naujų Landsbergio namų – ir naujas asfaltas: savivaldybė paaiškino, dėl ko

Kai kurie žmonės mano, kad Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) sprendimai ne visada pagrįsti technine būkle – kai kurias gatves asfaltuojant gali turėti įtakos politiniai ryšiai ar artimos giminystės.
Savivaldybė tokią kritiką atremia primindama, kad Vilniuje per kelerius metus jau atnaujinta šimtai kilometrų gatvių, o lazerinio skenavimo metodas esą padeda išvengti subjektyvių sprendimų. Vis dėlto klausimų dėl to, kurios gatvės įtraukiamos į planus pirmiausia, išlieka.
Už visų pinigus – asfaltas politikams?
VMS tarybos narys Aleksandras Nemunaitis savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo įrašu apie tai, kaip VMS sprendžia, kurias gatves Vilniuje asfaltuoti, o kurias ne. Jis pastebėjo, kad savivaldybė galimai neskaidriai atlieka kelių asfaltavimo darbus.
„Neva važinėja mašiniukas su lazerine įranga ir matuoja kelio dangos būklę. Ten kur reikia taisyti, taiso. Graži pasaka“, – rašė A. Nemunaitis.
Tai jau ne pirmasis jo įrašas dėl to kritikuojantis VMS. Kiek anksčiau jis buvo pastebėjęs, kad ši teorija nepaaiškina, kodėl kartais asfaltuojamos būtent tos gatvės, kur gyvena politikai arba jų giminės.
A. Nemunaitis įsitikinęs, kad dažnai įvairių ryšių turintys politikai sutaria, kad būtent jų gatvės būtų išasfaltuotos, o tos gatvės, kuriose labiausiai reikia asfalto būna atidedamos į šalį.
„Kaip sakiau, taip ir įvyko. Pasitikrino mano komanda kam šiemet „pasisekė“ ir kieno gatvės buvo asfaltuotos.
Nemanau, kad kažką nustebinsiu pranešdamas, kad tarp kitų gatvių buvo asfaltuotą ir mažytė vienos juostos gatvė, kur gyvena Gabrielius ir Austėja Landsbergiai (kai būna Lietuvoje).
Nepamiršo Vilniaus administracijos direktorius (t.y. Adomas Bužinskas, red. past.) ir savo tėvo, išasfaltavo ir jam, kaip pareigingas sūnus (tiesa už mūsų pinigus), nors ten išvis vienos juostos gatvelė baigiasi akligatviu.
Vat taip, bėdžiai, neturite jūs pažįstamo „lazeriuko“, tad nebus jums asfaltuojamos gatvės“, – pastebėjo jis.
Politikų gatvės išasfaltuotos pagal planą
VMS pabrėžė, kad iš viso šių metų darbų sezonui buvo suplanuota sutvarkyti 53 kilometrus gatvių visame Vilniuje, o tarp jų pateko ir minėtos gatvės prie Landsbergių ir A. Bužinsko tėvo namų.
Savivaldybė taip pat pridėjo, kad siekia, jog sostinėje neliktų prastos ir labai prastos būklės gatvių.
„Prieš prasidedant kitų metų darbų sezonui jų preliminariai bus likę vos keliasdešimt kilometrų.
Palyginimui, lazerinio skenavimo metu pernai iš viso įvertinta 1153 km savivaldybės teritorijoje esančių gatvių būklė, taigi likusios prastos būklės gatvės tesudaro kelis procentus nuo viso Vilniaus gatvių tinklo“, – dalijosi savivaldybė.
Lazerinis skenavimas puikiai pasiteisino
Savivaldybė nurodė, kad Vilniuje darbai remiantis lazeriniu gatvių skenavimo pradėti vykdyti 2023 m. ir puikiai pasiteisino.
„Tuo metu prastos ir avarinės būklės gatvių su asfalto danga Vilniuje buvo 220 km. Iškeltas ambicingas tikslas per pirmuosius dabartinės kadencijos metus atnaujinti bent 100 km gatvių, kuris buvo viršytas – naujai išasfaltuota beveik 106 km gatvių, o tai buvo šiek tiek daugiau nei per 2020–2022 metus kartu sudėjus.
Praėjusiems metams iškeltas dar ambicingesnis tikslas – suremontuoti 120 km gatvių – pasiektas“, – nurodė VMS.
Anot VMS iš viso per trejus metus Vilniuje bus atnaujinta beveik 300 km gatvių arba daugiau nei 450-ies skirtingų gatvių atkarpos.
Savivaldybė nurodo, kad gatvių danga gana greitai dėvisi, todėl lazerinis skenavimas atliekamas kasmet, o seniau nei prieš kelis metus remontuotos gatvės, kurių būklė, remiantis objektyviais duomenimis, pablogėjo, įtraukiamos į metinį darbų planą.
„Lazerinio skenavimo metu speciali automatizuota įranga nustato ir vertina įvairius techninius rodiklius ir dangos būklės indeksą, paprastai tariant – gatvių dangos trūkumus, pavyzdžiui, duobes, plyšius, provėžas, įdubusius šulinių dangčius ir kitas pažaidas, kurių dalis plika akimi gali būti nematomi.
Bendrą gatvės būklės balą taip pat lemia automobilių eismo intensyvumas, viešojo transporto keleivių skaičius“, – paaiškino savivaldybė.
