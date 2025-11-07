 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš trijų gyventojų išviliojo virš 50 tūkst. eurų

2025-11-07 07:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 07:46

Sukčiai iš trijų Vilniaus ir Ukmergės gyventojų išviliojo beveik 56 tūkst. eurų.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Sukčiai iš trijų Vilniaus ir Ukmergės gyventojų išviliojo beveik 56 tūkst. eurų.

0

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį 8.44 val. į Ukmergės rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris.

Ji pareiškė, kad dar spalio 3 d. Ukmergės rajone, būnant namuose, mobiliojo ryšio telefone surado straipsnį su nuoroda, kaip galima per platformą dalyvaujant biržoje užsidirbti pinigų.

Aktyvavus nuorodą, su ja susisiekė nepažįstami asmenys, jie bendravo anglų ir rusų kalbomis. Skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 19 tūkst. 315 eurų. 

Taip pat ketvirtadienį 15.50 val. į Vilniaus miesto 5-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1952 m.). Ji pareiškė, kad rugsėjo 8-20 d. Vilniuje, būnant namuose, internetinėje platformoje pastebėjo skelbimą dėl įsteigto fondo, skirto paremti dėstytojus-senjorus.

Suvedusi banko prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 14 tūkst. 520 eurų. 

Pavakare 16.22 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1968 m.). 

Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 10.10 val. Vilniuje, bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės bei suvedus banko prisijungimo duomenis, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino 24 tūkst. 153 eurus. 

Policija dėl minėtų sukčiavimų pradėjo ikiteisminius tyrimus. 

