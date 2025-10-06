Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT: šiemet SGD terminalas išdujino 55 proc. daugiau dujų, eksportavo 50 proc. daugiau

2025-10-06 14:31 / šaltinis: BNS
2025-10-06 14:31

Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su  pernai tuo pat laiku, išdujino 55 proc. daugiau dujų, be to, dukart išaugo šalies dujų eksportas į Europos Sąjungą (ES), teigia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), paskelbusi 6 mėnesių dujų rinkos ataskaitą.

SGD terminalas BNS Foto

VERT duomenimis, Klaipėdos SGD laivas-saugykla „Independence“ sausį–birželį išdujino 14 teravatvalandžių (TWh), o Lietuva ES šalims patiekė 8 TWh dujų.

SGD terminalo pajamos šiemet augo 37 proc. iki 29,8 mln. eurų.

Tuo metu bendras dujų suvartojimas Lietuvoje per pusmetį augo 46 proc. iki 9,1 TWh.

„Pastaraisiais metais gamtinių dujų kainos svyravimai sumažėjo, todėl vartojimas grįžo į 2018‒2020 metų lygį“, – teigia VERT.

Mažmeninės dujų rinkos pajamos per 6 mėnesius augo 61 proc. iki 209 mln. eurų, o tai lėmė 71 proc. iki 3 TWh išaugęs  komercinių vartotojų vartojimas. 

Mažmeninei rinkai per šį laiką patiekta 4,4 TWh dujų (43 proc. daugiau), o dar 1,4 TWh patiekta buitiniams vartotojams (5,3 proc. daugiau nei prieš metus).

Didžiausią kiekį dujų per Lietuvą importavo „Latvenergo“ (30 proc.), Jonavos azoto trąšų gamintoja „Achema“ (22 proc.), trečia – valstybės valdoma dujų tiekėja „Ignitis“ (18,5 proc.).

„Get Baltic“ biržoje per 6 mėnesius parduota 3,4 TWh dujų – 86 proc. daugiau nei pernai, o dujų tranzitas smuko 20 procentų.

VERT duomenimis, pirmąjį pusmetį rinkos dalyviai importavo 13,3 teravatvalandės (TWh) dujų – 29,2 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai (18,8 TWh). Jos vidutiniškai pigo 49,4 proc. iki 30,8 euro už megavatvalandę (MWh).

