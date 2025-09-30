Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Tyrimas: ES įmonės sumoka Rusijai milijardus dolerių mokesčių už SGD importą

2025-09-30 12:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 12:53

Rusija gauna didelį pelną iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) pardavimo Europos Sąjungos (ES) įmonėms, sakoma antradienį paskelbtame aplinkosaugos organizacijos „Greenpeace“ tyrime.

SGD terminalas (nuotr. SCANPIX)

Rusija gauna didelį pelną iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) pardavimo Europos Sąjungos (ES) įmonėms, sakoma antradienį paskelbtame aplinkosaugos organizacijos „Greenpeace“ tyrime.

REKLAMA
0

Naftos ir anglies importas iš Rusijos yra uždraustas pagal ES sankcijas Maskvai dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą, o dujų importas dujotiekiais smarkiai sumažėjo, kai 2022 m. rugsėjį buvo sunaikinti dujotiekiai „Nord Stream“. Tačiau sankcijos SGD importui kol kas netaikomos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Greenpeace“ skaičiavimais, pagrindinė Rusijos SGD eksportuotoja „Yamal LNG“ 2022–2024 m. iš pasaulinio eksporto uždirbo 40 mlrd. JAV dolerių, iš jų maždaug 9,5 mlrd. JAV dolerių buvo sumokėta į Rusijos iždą pajamų mokesčio pavidalu. 

REKLAMA
REKLAMA

ES įmonės yra vienos didžiausių Rusijos „Yamal LNG“ klienčių, sąrašo viršuje – Prancūzijos „TotalEnergies“. Antroje vietoje yra Kinijos valstybinė CNPC, trečioje – Vokietijos SEFE, ketvirtoje – Ispanijos „Naturgy“. 

REKLAMA

„Greenpeace“ teigimu, „TotalEnergies“ įnašas į Rusijos vyriausybės pajamas iš mokesčių sudaro maždaug 2,5 mlrd. JAV dolerių, SEFE – 1,45 mlrd. JAV dolerių, o „Naturgy“ – 1,25 mlrd. JAV dolerių. 

Maskva iš viso gavo 9,5 mlrd. JAV dolerių pelno mokestinių pajamų iš „Yamal LNG“ eksporto – už tokią sumą Rusija galėtų  įsigyti maždaug 271 tūkst. kovinių dronų „Shahed“, 2686 tankus T-90M arba 9,5 mln. 152 mm artilerijos sviedinių. 

Toks artilerijos sviedinių kiekis atitinka maždaug trejų metų Rusijos metinę 3 mln. sviedinių gamybą. 

Nurodytas dronų skaičius yra maždaug 271 kartą didesnis, nei Rusija dislokuoja prieš Ukrainą per vieną savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų