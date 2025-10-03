Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT šiemet fiksavo per 900 pažeidimų, daugiausia elektros ir šilumos objektuose

2025-10-03 13:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 13:40

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) praneša per šių metų pirmuosius devynis mėnesius energetikos objektuose nustačiusi daugiau nei 900 pažeidimų, iš kurių dauguma aptikti elektros ir šilumos energetikos įrenginiuose. 

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. ELTA / Julius Kalinskas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) praneša per šių metų pirmuosius devynis mėnesius energetikos objektuose nustačiusi daugiau nei 900 pažeidimų, iš kurių dauguma aptikti elektros ir šilumos energetikos įrenginiuose. 

REKLAMA
0

VERT duomenimis, 45 proc. pažeidimų buvo užfiksuoti elektros energetikos įrenginiuose, 40 proc. – šilumos energetikos ir 5 proc. – dujų ir naftos įrenginiuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad patikrinus elektros įrenginius, nustatyta pažeidimų, keliančių pavojų darbuotojų saugai ir elektros tiekimo kokybei, fiksuotas įrenginių nusidėvėjimas, atramų korozija, linijas galinčios pažeisti medžių šakos bei netinkamas eksploatavimas. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu šilumos gamybos objektuose rasta pažeidimų, dėl kurių gali padidėti šilumos nuostoliai ir sumažėti tiekimo patikimumas. Be to, nustatyta, jog kai kurios įmonės nepakankamai tikrina rangovų kvalifikaciją.

REKLAMA

„Svarbu pabrėžti, kad tokių pažeidimų kasmet mažėja, o įmonės vis aktyviau juos šalina – tai rodo didėjantį atsakingumą ir įsitraukimą į energetikos saugos užtikrinimą“, – pranešime cituojamas VERT Kontrolės ir priežiūros departamento direktorius Andrius Daščioras.

Šiemet VERT taip pat išdavė per 1 tūkst. pažymų, patvirtinusių sumontuotų ir rekonstruotų energetikos įrenginių atitiktį reikalavimams, leidžiantiems juos eksploatuoti bei parengė daugiau nei 600 išvadų apie įmonių pasirengimą įrengti ir eksploatuoti energetikos objektus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų