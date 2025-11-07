 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaitiekūnas pasirašys sutartį su EIB dėl 300 mln. eurų kredito gynybos finansavimui

2025-11-07 06:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 06:22

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentas Karlas Nehammeris penktadienį pasirašys susitarimą, kuriuo bankas skolina 300 mln. eurų Lietuvos gynybos pajėgumams stiprinti.

Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Europos investicijų banko (EIB) viceprezidentas Karlas Nehammeris penktadienį pasirašys susitarimą, kuriuo bankas skolina 300 mln. eurų Lietuvos gynybos pajėgumams stiprinti.

1

Finansų ministerija birželio mėnesį skelbė, jog krašto apsaugai finansuoti Lietuva iš tarptautinių finansų institucijų jau pritraukė 1 mlrd. eurų lėšų, o iki metų pabaigos šią sumą tikimąsi padidinti iki 1,5 mlrd. eurų.

Birželį buvo pranešta apie EIB 540 mln. eurų paskolą karinio miestelio Rūdninkuose, kuriame iki 2027-ųjų turėtų įsikurti Vokietijos brigada, statyboms.

Gegužę 400 mln. eurų paskolos sutartis sudaryta ir su Šiaurės investicijų banku (ŠIB), šios lėšos bus skirtos Lietuvos saugumo gerinimui 2025-2027 metų laikotarpiu.

Pinigai skirti biudžeto išlaidoms, susijusioms su dvigubos paskirties infrastruktūra, įvairiai karinei technikai įsigyti ir modernizuoti, kibernetiniam saugumui stiprinti.

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Dalį šių asignavimų sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – kitais metais ši suma sieks 700,3 mln. eurų.

Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.

