TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaitiekūnas: mokesčių didinimo kelias nėra visiškai uždarytas

2025-09-15 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 10:26

Paskirtojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, naujoji Vyriausybė naujų mokestinių pakeitimų įvesti neplanuoja, tačiau, pasak jo, esamų mokesčių didinimo idėja nėra visiškai atmesta. 

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

0

„(Vyriausybės – ELTA) programoje yra tik įsipareigojimas neįvesti naujų mokesčių. Vis dėlto tas mokesčių didinimo kelias nėra visiškai uždarytas“, – interviu portalui „15min“ sakė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot paskirtojo ministro, vienareikšmiškai teigti, kad mokesčiai nekis, būtų sudėtinga dėl įtemptos geopolitinės padėties pasaulyje.

„Šiuo metu tokio tikslo nėra, bet negalime užsidaryti tų durų, parašydami, kad tikrai nebekeisime nieko mokesčių sistemoje. Nes dabartinėje, tokioje dinamiškoje, vis kaistančioje, ir pavojingoje geopolitinėje situacijoje negali savęs apriboti“, – teigė jis.

„Duok, Dieve, kad neįvyktų, bet negali atmesti kažkokių incidentų, įvykių ar kažkokių labai reikšmingų pasaulinės ekonomikos sistemos sukrėtimų – tada turi turėti instrumentus“, – tęsė K. Vaitiekūnas.

ELTA primena, kad vasarą Seimas nusprendė keisti gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.

Prezidentas Gitanas Nausėda, praėjusią savaitę pasirašęs dekretą dėl nepilnos sudėties Ministrų kabineto tvirtinimo, patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol viceministru dirbusį K. Vaitiekūną.

