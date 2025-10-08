Vaičiūnas ramina po žlugusio konkurso: vėjo parko idėjos neatsisakysime

„Lieka tolimesni planai vystyti projektą. Kokiais būdais ir parametrais jis bus vykdomas, atsakysime po konsultacijų su Europos Komisija, kurias pradėsime artimiausiu metu“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Be abejo, konsultuosimės ir su Vyriausybe, tiek Seime, kad galų gale apsispręstume dėl konkrečių šio projekto parametrų“, – pridūrė jis.
Pasak energetikos ministro, su EK bus aptariama antrajam parkui numatyta valstybės skatinimo schema, vadinama „Contract for Difference“ (CfD). Su Komisija iki šiol suderinta valstybės parama – 64,31–107,18 euro už megavatvalandę – baigia galioti šiemet.
Pagal CfD modelį su parko vystytoju sutartai elektros pardavimo kainai esant mažesnei nei nustatyta minimali riba, valstybė primokėtų parko savininkui, o esant didesnei – kainų skirtumą kompensuotų savininkas.
„Valstybės parama, jos suderinimas baigiasi šių metų pabaigoje, dėl to nėra net ir laiko, ir galimybių organizuoti naują konkursą pagal šią valstybės paramą. Ir akivaizdu, kad matome tam tikrų momentų, kurie galėtų būti koreguojami“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
Pasak jo, būsimo aukciono sąlygos turėtų būti tobulinamos, kad projektas būtų patrauklesnis rinkos dalyviams, tačiau dėl to neišaugtų kaštai vartotojams.
Energetikos ministras neatmetė, kad naujas konkursas galėtų vykti ir be valstybės paramos, tačiau kokiomis sąlygomis, priklausys nuo diskusijų Briuselyje: „Konsultuosimės su EK dėl galimų kelių, tada Vyriausybė apsispręs, tada spręs Seimas.“
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) trečiadienį pranešė, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursas laikomas neįvykusiu gavus tik vieną paraišką.
Konkursas, kurio laimėtojas turėjo gauti ir valstybės skatinimą, buvo atnaujintas pirmadienį ir truko iki antradienio vidurnakčio.
Paraišką dalyvauti konkurse pateikė tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“, kartu su partnere, kuri su pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vysto pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės vėjo parko jūroje projektą.