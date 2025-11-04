 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Urbo“ bankas suteikė 1 mln. eurų paskolą „MMA Foods“

2025-11-04 13:57 / šaltinis: BNS
2025-11-04 13:57

Lietuvos kapitalo „Urbo“ bankas antradienį pranešė suteikęs 1 mln. eurų paskolą ankštinių kultūrų perdirbimu užsiimančiai įmonei „MMA Foods“.

Urbo bankas dividendams siūlo skirti 1,7 mln. eurų, išdalys akcininkams naujų akcijų (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos kapitalo „Urbo“ bankas antradienį pranešė suteikęs 1 mln. eurų paskolą ankštinių kultūrų perdirbimu užsiimančiai įmonei „MMA Foods“.

REKLAMA
0

„Žemės ūkio gamybos ir perdirbimo veikla itin priklausoma nuo sezoniškumo, tad nelygūs pajamų srautai kartais gali išbalansuoti sklandžią įmonės kasdienybę. Tokiais atvejais išorinis finansavimas suteikia lankstumo, leidžia lengviau vykdyti kasdienę veiklą bei siekti užsibrėžtų plėtros planų“, – pranešime teigia „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„MMA Foods“ vadovas Gediminas Raila nurodo, kad gauta paskola leis sparčiau plėsti įmonės veiklą bei didinti gamybą, užtikrinti pakankamą lėšų kiekį žaliavų pirkimui. 

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovė veiklą pradėjo 2012 m. Marijampolėje. Pirmuosius dešimt metų pagrindinė „MMA Foods“ sritis buvo organinių ekologiškų trąšų gamyba bei prekyba, vėliau imtasi ir ankštinių kultūrų perdirbimo. 

Praėjusių metų pabaigoje bendrovė įsigijo modernią ankštinių kultūrų perdirbimo įrangą ir specialiai jai pritaikė gamybines patalpas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų