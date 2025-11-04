„Urbo“ bankas suteikė 1 mln. eurų paskolą „MMA Foods“

„Žemės ūkio gamybos ir perdirbimo veikla itin priklausoma nuo sezoniškumo, tad nelygūs pajamų srautai kartais gali išbalansuoti sklandžią įmonės kasdienybę. Tokiais atvejais išorinis finansavimas suteikia lankstumo, leidžia lengviau vykdyti kasdienę veiklą bei siekti užsibrėžtų plėtros planų“, – pranešime teigia „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška.
„MMA Foods“ vadovas Gediminas Raila nurodo, kad gauta paskola leis sparčiau plėsti įmonės veiklą bei didinti gamybą, užtikrinti pakankamą lėšų kiekį žaliavų pirkimui.
Bendrovė veiklą pradėjo 2012 m. Marijampolėje. Pirmuosius dešimt metų pagrindinė „MMA Foods“ sritis buvo organinių ekologiškų trąšų gamyba bei prekyba, vėliau imtasi ir ankštinių kultūrų perdirbimo.
Praėjusių metų pabaigoje bendrovė įsigijo modernią ankštinių kultūrų perdirbimo įrangą ir specialiai jai pritaikė gamybines patalpas.