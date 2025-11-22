 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turintiems iki 100 kW galios elektrines – gera žinia

2025-11-22 15:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 15:37

Mažos galios – iki 100 kilovatų (kW) – elektrines įsirengę gaminantys vartotojai nuo kitų metų nebemokės gamybos įmokos. Jos taip pat mokėti nereikės tada, kai galutinė mokėtina suma nesiekia 100 eurų.

ESO BNS Foto

0

Seimas šią savaitę priėmė tai numatančias Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas.

Surinktas gamybos mokestis, mažesnis nei 1 tūkst. eurų, bus skiriamas bendruomeninėms organizacijoms. Iki šiol gamybos įmokos lėšos buvo skirstomos kiekvienam gyventojui atskirai, o dabar – namų ūkiams, kai jų gyvenamoji vieta yra 1,5 kilometro spinduliu aplink elektrinę, ir bendruomeninėms organizacijoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustatytas atstumas sumažintas nuo iki šiol galiojusių 5 kilometrų. 

„Naujoji tvarka užtikrins, kad arčiausiai elektrinių gyvenantys gyventojai gautų didesnę tiesioginę naudą ir neliktų neadekvačiai mažų gamybos įmokos lėšų išmokėjimų“, – pranešė teigė Energetikos ministerija.

„Iki šiol daugeliui gyventojų buvo priskiriamos simbolinės, mažiau nei vieno cento siekusios sumos, todėl realios naudos jie nepajusdavo. Priėmus pakeitimus tikimasi, kad dešimtys tūkstančių gyventojų gaus dešimčių eurų dydžio išmokas, kurios bus skiriamos namų ūkiui, o ne kiekvienam gyventojui atskirai“, – nurodė ji.

Visi gamintojai, gaminantys elektrą komerciniais tikslais ir kai jėgainių galia viršija 100 kW, privalės mokėti gamybos įmoką. 

Leidimus gavę iki 2023 m. liepos 1 d. gamintojai šią įmoką pradės mokėti po 10 metų nuo leidimo išdavimo, o gamintojai, kurie buvo skatinami – nuo skatinimo pabaigos.

Šiemet už 2024 m. pagamintą elektros energiją iš gamybos įmokos buvo surinkta apie 300 tūkst. eurų, tačiau po pakeitimų ši suma galėtų išaugti daugiau nei tris kartus. 

indeliai.lt

