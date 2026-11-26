Su naujienų portalu tv3.lt susisiekęs vilnietis Justas (tikrasis vardas redakcijai žinomas) pasakojo, kad nuo lapkričio 15 d. Vilniuje, Šv. Ignoto g. 3, vanduo netiekiamas į vienuolika butų ir vienas komercines patalpas.
Anot vyro, vandens tiekimas nutrūko ne dėl įvykusios avarijos. Vandenį užsuko šalia esančio pastato patalpų savininkė, per kurios patalpas eina vandentiekio vamzdis.
Už vandentiekio vamzdį prašė 1 000 eurų per mėnesį
Apie ketinimą nutraukti vandens tiekimą patalpų savininkė gyventojus raštu informavo dar spalio 16 d. Tokį sprendimą ji motyvavo avarine vamzdžio būkle.
Pasak vilniečio, kitą dieną moteris papildomai pranešė, kad svarstytų galimybę atidėti vandens tiekimo nutraukimą, jeigu namo bendrija pateiktų informaciją apie turimas kaupiamąsias lėšas arba įrodytų turinti bent milijono eurų sumos civilinės atsakomybės draudimą.
„Lapkričio 13 d., likus dviem dienoms iki jos nustatyto termino, pridėjo dar vieną sąlygą: 1 000 eurų per mėnesį už tai, kad vamzdis eina per jos patalpas“, – pridūrė Justas.
Vyras neneigia, kad vandentiekio vamzdis senas, o dalis jo yra surūdijusi. Tačiau, anot jo, bendrija dar vasarą apmokėjo gretimo pastato patalpose atliktus vamzdžio remonto darbus.
Spalį bendrija taip pat siūlė susitarti dėl vamzdžio remonto arba pakeitimo nauju ir tolesnės jo priežiūros. Vis dėlto susitarimo pasiekti nepavyko.
Be vandens likę gyventojai priversti išsikraustyti
Nutrūkus vandens tiekimui, dalis gyventojų, tarp jų ir keturis vaikus auginanti šeima, laikinai išsikraustė iš savo namų.
O namuose likusiems gyventojams sunkumų kelia net paprasčiausi buities darbai. Vyro pasakojimu, jie negali plauti indų, skalbti drabužių, prausiasi pas draugus ir giminaičius, o tualete naudoja parduotuvėje pirktą arba surinktą lietaus vandenį.
„Name gyvena ir žmogus su negalia, ir garbaus amžiaus žmonės, kurie vandenį kasdien nešiojasi buteliais“, – pabrėžė vilnietis.
Anot Justo, kai vanduo buvo užsuktas, gyventojai iškvietė policiją, tačiau be teismo sprendimo pareigūnai negalėjo patekti į privačias patalpas.
Lapkričio 16 d. namo bendrija kreipėsi į teismą prašydama laikinai atkurti vandens tiekimą, kol bus išspręstas ginčas. Lapkričio 20 d. teismas šio prašymo netenkino, o bendrija nutartį apskundė.
Situaciją apsunkina ir tai, kad namas priklauso Benediktinių vienuolyno ansambliui, kuris yra kultūros paveldo objektas.
Tad norint įrengti naują vandentiekio įvadą reikėtų parengti projektą, suderinti leidimus ir užtikrinti archeologų priežiūrą. Gyventojų vertinimu, toks procesas gali užtrukti apie dvejus metus.
„Jei vamzdis jai trukdo ar kelia grėsmę, tai galima išspręsti derybomis. Tačiau žmonės be vandens negali laukti savaites ar mėnesius“, – akcentuoja Justas.
Gyventojams pristatė 800 litrų vandens
„Vilniaus vandenų“ klientų aptarnavimo tarnybos direktorius Martynas Augaitis paaiškino, kad už pastato vidaus vandentiekio tinklų priežiūrą atsakingi patalpų savininkai, o bendrovė – už vandens tiekimą iki daugiabučio namo įvado.
Visgi „Vilniaus vandenys“ padeda gyventojams ieškoti būdų, kaip atkurti vandens tiekimą.
„Lapkričio 20 d. gyventojams pristatėme 800 litrų geriamojo vandens ir su bendrijos pirmininku sutarėme dėl papildomo vandens tiekimo pagal poreikį“, – sako M. Augaitis.
Lapkričio 24 d. „Vilniaus vandenų“ ir Vilniaus miesto savivaldybės specialistai apsilankė vietoje, susitiko su gyventojais ir įvertino galimybes atkurti vandens tiekimą.
Pasak M. Augaičio, tokių problemų sprendimą Vilniaus senamiestyje apsunkina tai, kad vandentiekio tinklai gali eiti per keliems skirtingiems savininkams priklausančias patalpas.
Socialiniai darbuotojai siūlys pagalbą gyventojams
Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad apie susidariusią situaciją sužinojo lapkričio 24 d.
Be pagalbos ieškant būdų atkurti vandens tiekimą, savivaldybė pasirūpins ir socialine pagalba gyventojams.
„Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai skubos tvarka nuvyks įvertinti socialinių paslaugų poreikį ir gyventojams pasiūlyti pagalbą“, – nurodo savivaldybės atstovai.
Savivaldybė taip pat patvirtino, kad „Vilniaus vandenų“ prižiūrimuose tinkluose sutrikimų nenustatyta.
Anot savivaldybės atstovų, norint išspręsti problemą ilgam, patiems savininkams reikės susitarti dėl pastato vidaus vandentiekio tinklų. Savivaldybė pasirengusi padėti gyventojams rasti bendrą sprendimą ir suteikti reikalingas konsultacijas.
Tuo metu Justas neslepia, kad gyventojams vis sunkiau gyventi nežinioje.
„Jau dabar mūsų namo gyventojai yra išsekę ir fiziškai, ir moraliai. Didžiausią stresą kelia nežinia, ar ir kada vanduo vėl bus“, – sako vilnietis.
Kada bus atkurtas vandens tiekimas?
„Vilniaus vandenys“ šiuo metu svarsto galimybę atjungtą vandentiekio atkarpą prijungti prie netoliese esančio vamzdžio, kuriuo vanduo jau tiekiamas daliai Šv. Ignoto g. 3 pastato.
Specialistai aiškinasi, kurioje vietoje būtų galima sujungti vamzdžius ir kokius darbus reikėtų atlikti.
„Konkretų techninių darbų terminą galėsime nurodyti, kai bus galutinai patvirtintas įgyvendinamas sprendimas“, – informuoja M. Augaitis.
Kol vandens tiekimas neatkurtas, bendrovė pagal poreikį gyventojams pristatys geriamojo vandens.