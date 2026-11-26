Susirinkusieji skandavo „From the river to the sea, Palestine will be free“ („Nuo upės iki jūros Palestina bus laisva“), „Free, free Palestine“ („Laisvę, laisvę Palestinai“), „Kol Europa finansuoja, Izraelis bombarduoja“, „Univerui gėda, gėda, prezidentui gėda, gėda, Izraeliui gėda, gėda, rektoriui gėda, gėda“.
Jie taip pat turėjo plakatus su užrašais „VU partneriai kuria ginklus Izraelio genocidui“, „Sankcijų Izraeliui“, „Kol tu tyli, Izraelis vykdo genocidą“.
Organizatoriai siekia VU vadovybės reakcijos į prieš pusę metų išsiųstą kelių šimtų bendruomenės narių pasirašytą atvirą laišką, aprašantį „Izraelio vykdomą okupaciją Palestinoje ir kviečiantį nutraukti ryšius su Izraelio institucijomis“.
Laiške pateikiami šeši reikalavimai, skatinantys pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus, nutraukti ryšius su Izraelio institucijomis ir priimti studijuoti prieigos prie aukštojo mokslo netekusius palestiniečių studentus, kaip nuo 2022 metų buvo priimti Ukrainos studentai.
Organizatoriai taip pat piktinasi, kad VU tęsia mainų programas ir mokslinius projektus su Izraelio universitetais, tarp jų – Tel Avivo universitetu, žinomu dėl glaudžių ryšių su didžiausia šalies ginklų pramonės įmone „Elbit Systems“, ir Ben Guriono universitetu, atliekančiu tyrimus ginklų įmonei „Rafael Advanced Defense Systems“.
„Mes siekiame ryšių su Izraeliu nutraukimo. Tai apima akademinius ir ekonominius ryšius“, – reikalavimus BNS apibendrino Palestiną remiančių VU studentų organizacijos atstovė Lėja Kalvelytė.
Ji pabrėžė, kad Izraelis tarptautinėje erdvėje turėtų būti traktuojamas panašiai kaip ir Rusija.
„Matom, kad okupaciją vykdo tiek Rusija, tiek Izraelis. Jie dažnai atakuoja taip, kad būtų taikiniai būtent civiliai ir civilinė infrastruktūra. Rusija buvo pašalinta iš įvairių tarptautinių ir sporto renginių, kultūrinių renginių, (...) mes pasisakome taip pat ir prieš Izraelio bei kitų valstybių, kurios vykdo tokius veiksmus, dalyvavimą“, – kalbėjo studentė.
Tuo metu kitas protesto dalyvis Ignas Galinis tvirtino, jog VU negali bendradarbiauti su „organizacijomis, su institucijomis, universitetais, kurie prisideda prie genocido“.
„VU prieš dvejus metus, jeigu neklystu, buvo pasikvietęs dėstytojus iš izraelietiško universiteto, kuris yra nelegaliai okupuotose Palestinos teritorijose, kur pagal Ženevos konvenciją to universiteto egzistavimas yra karo nusikaltimas. O VU mielai priėmė tuos dėstytojus“, – BNS teigė Palestiną remiančių VU studentų organizacijos atstovas.
„Tai čia būtų tas pats, jeigu dabar pas mus atvyktų rusų dėstytojai iš Krymo. Identiška situacija“, – kalbėjo jis.
Jis teigė, kad „tiek karas Ukrainoje, tiek karas Palestinoje yra agresiniai karai“.
Savo ruožtu VU perduotame komentare BNS teigė, kad aukštoji mokykla gerbia ir palaiko studentų teisę kelti jiems rūpimus klausimus ir išsakyti savo poziciją.
„Skirtingos nuomonės sudėtingais ir jautriais klausimais yra natūrali atviros akademinės bendruomenės gyvenimo dalis, ir studentų iniciatyvą vertiname kaip to atvirumo išraišką. Taip pat gerbiame ir pripažįstame visus tarptautinių teisinių ir politinių organizacijų sprendimus ir išaiškinimus bei tikimės jų įgyvendinimo“, – rašoma komentare.
Anot VU, universitetas turi ilgalaikius ryšius su „nepriklausomais ir akademinę autonomiją turinčiais Izraelio universitetais“, o bendradarbiavimas su jais paremtas praktika, rodančia „akademinės bendruomenės įsipareigojimus demokratijai“.
„Pabrėžiame, kad VU akademines partnerystes vertina atsakingai. Sprendimai dėl akademinio bendradarbiavimo yra priimami atsižvelgiant į Lietuvos užsienio politiką ir jos tarptautinių įsipareigojimų kontekstą, taip pat akademinės laisvės ir nediskriminavimo principus“, – teigia aukštoji mokykla.
Kaip rašė BNS, protesto akcijos prieš Izraelį pastaruoju metu suaktyvėjo šiai šaliai intensyviai atakuojant Gazos Ruožą. Karinę operaciją Izraelis pradėjo po 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtų žudynių.
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