Nors šių metų lapkritis šiltesnis nei įprastai – šIlumininkai jau perspėja nerenovuotų daugiabučių gyventojus ruošti šimtinę eurų susimokėti už lapkritį gautą šilumą. O štai už gruodį teks pakloti ir dar didesnes sumas, mat ne tik orai šąla vis labiau. Gruodį dalis miestų šildymo kainas kelia dar labiau, pvz., Klaipėda – beveik dešimtadaliu.
Didesnių algų reikalaujantys mokytojai tęsia streiką ir derybas su švietimo ministre. Per parą su ministre Popoviene streikuojančios profsąjungos pirmininkas ir jo komanda susitiko triskart. Po šio ryto susitikimo Navickas išėjo tikindamas, kad rytoj lauksj gerų žinių. Tačiau ministrė kartoja – daugiau pinigų nebus.
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