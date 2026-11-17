Anot vietos bendruomenės pirmininkės Larisos Aleksevičienės, dėl prastos vandens kokybės žmonėms tenka pirkti geriamą vandenį ir dažnai keisti filtrus.
Sulaukusi skundų dėl vandens kokybės, tyrimą atliko ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).
Gyventojai skundžiasi prasta vandens kokybe
L. Aleksevičienė pasakoja, kad gyvenvietėje yra apie 1,5 tūkst. gyventojų, iš kurių maždaug 500 naudojasi centralizuotai tiekiamu vandeniu.
Pasak jos, vandens kokybė kaime jau seniai prasta. Maždaug prieš penkerius metus gyventojai surinko parašus ir kreipėsi į Švenčionių rajono merą Rimantą Klipčių. Tada buvo įrengti vandens filtrai ir jo kokybė pagerėjo.
„Problema buvo išspręsta gana greitai. Įrengė brangius filtrus ir vandens kokybė iškart pagerėjo“, – prisimena bendruomenės pirmininkė.
Anot L. Aleksevičienės, vandens kokybė vėl suprastėjo, kai rajono komunalinės įmonės buvo sujungtos į vieną. Jos manymu, nuo tada vandens filtrai nebėra prižiūrimi tinkamai.
„Vandens iš čiaupo nesulauksi, jis tiesiog kapsi nuo 16 iki 19 valandos arba šeštadienį, kai visi gyventojai yra namuose. Ir dar vanduo bėga rudas.
Nei gerti, nei skalbti, nei praustis negali, nes vanduo tragiškas“, – piktinasi L. Aleksevičienė.
Bendruomenės pirmininkė tikina, kad ne kartą kreipėsi į atsakingas institucijas, tačiau situacija vis tiek nesikeičia.
„Kas savaitę skambiname, rašome, bet nieko. Pati kreipiausi į komunalinio ūkio direktorių, Pabradės seniūnę, Pabradės komunalinį ūkį. Visi atsako, kad problemą išgirdo, tačiau niekas nesikeičia“, – akcentuoja ji.
Prasta vandens kokybė gyventojams sukelia ir papildomų išlaidų.
„Problema jaučiasi finansiškai. Perkame vandenį, filtrus. Visa technika ruda. Kriauklės, unitazai, vonios rudi“, – skundžiasi gyventoja.
Moteris taip pat nurodo, kad šiuo metu už kubinį metrą vandens moka 2,89 euro. „Už ką?“ – klausia ji.
Tyrimai parodė padidėjusį geležies kiekį
VMVT patvirtino, kad 2026 metų rugpjūtį gavo pranešimą dėl geriamo vandens kokybės Karkažiškių kaime. Po jo atliktas vandens tiekimo sistemos patikrinimas ir paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams.
Nustatyta, kad geriamajame vandenyje geležies kiekis viršijo leistiną normą. Kiti tirti rodikliai reikalavimus atitiko.
Tarnyba paaiškina, kad padidėjęs geležies kiekis gali pakeisti vandens spalvą ir skonį, tačiau šis rodiklis tiesiogiai nesiejamas su neigiamu poveikiu žmonių sveikatai.
„Vien pagal vandens spalvą ar vandens filtrų būklę neįmanoma nustatyti tikslios vandens spalvos pokyčių priežasties ir įvertinti, ar šis pokytis yra susijęs su geriamojo vandens sauga.
Tam būtina atlikti geriamojo vandens laboratorinius tyrimus“, – pridūrė VMVT.
Nustačiusi neatitikimą, tarnyba įpareigojo vandens tiekėją nedelsiant imtis priemonių vandens kokybei gerinti.
Rugsėjį „Švenčionių komunalinis centras“ informavo VMVT apie atliktus technologinius pakeitimus, kuriais siekiama efektyviau šalinti geležį ir mažinti vandens drumstumą.
VMVT nurodo, kad daugiau pranešimų dėl Karkažiškių kaimo vandens kokybės 2026 metais negavo.
Vandens tiekėjas žada sutvarkyti filtrus
„Švenčionių komunalinis centras“ patvirtina sulaukęs skundų tiek dėl prastos vandens kokybės, tiek dėl sumažėjusio slėgio.
Įmonės aiškinimu, problemų galėjo kilti dėl susidėvėjusių vandentiekio tinklų, juose susikaupusių nuosėdų, vamzdynų užsikimšimo ar techninių įrenginių sutrikimų.
Vis dėlto bendrovė nesutinka su gyventojos nuomone, kad vandens tiekimas suprastėjo dėl komunalinių įmonių sujungimo.
„Komunalinių įmonių reorganizacijos poveikio Karkažiškės kaimo vandens tiekimui ar įrenginių priežiūrai nenustatėme.
Vandentiekio tinklai ir vandens gerinimo įrenginiai eksploatuojami jau ne vienerius metus, todėl natūraliai dėvisi ir reikalauja nuolatinės techninės priežiūros“, – komentuoja įmonė.
Bendrovės duomenimis, vandens gerinimo įrenginiai kaime pradėti eksploatuoti 2018 metų sausį. Įmonė nurodo, kad jie veikia ir yra reguliariai prižiūrimi.
Anot tiekėjo, šiuo metu atliekama filtrų techninė priežiūra, plovimas ir valymas. Šiuos darbus planuojama užbaigti iki gruodžio 1 dienos.
„Tikimasi, kad šios priemonės pagerins vandens kokybę ir užtikrins stabilesnį jo tiekimą“, – nurodo bendrovė.
Paklausta apie gyventojos minimą 2,89 euro kainą už kubinį metrą, įmonė paaiškino, kad į ją įskaičiuotas geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.
O kainą, pasak bedrovės, nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi paslaugų teikimo sąnaudas ir jų pokyčius.