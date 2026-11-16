VMVT: supaprastinus maisto papildų notifikavimo tvarką daugiau dėmesio skiriama jų saugai

„Pati tvarka keičiama tam, kad būtų mažiau biurokratijos ir mažiau laiko gaištama dėl smulkių formalumų. Ten yra atsisakoma ilgalaikio susirašinėjimo su pareiškėju dėl atvejų, kurie nėra susiję su produkto sauga (...). Daugiau dėmesio bus skiriama svarbiausiam dalykui, kad maisto papildai būtų saugūs vartoti, sudėtyje nebūtų draudžiamų dalių ir panašiai“, – LRT radijui pirmadienį sakė VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Rita Beliauskienė.
„Tą darėme ir iki šiol, o dabar dar daugiau resursų tam skirsime (...). Daugiau dėmesio bus skiriama pačiai produkto saugai, tai reiškia, sudedamųjų dalių sąrašo analizavimui, pačioms sudedamosioms dalims“, – pridūrė ji.
VMVT atstovės teigimu, įsigaliojus naujai tvarkai, atnaujinta pranešimo apie maisto papildų tiekimo rinkai forma, atsisakyta dalies iki šiol taikytų vertinimo ir dokumentų pateikimo reikalavimų.
Anot jos, nors maisto papildų notifikavimo procedūra supaprastinta, tačiau tai neatleidžia verslo nuo pareigos užtikrinti, kad rinkai tiekiami produktai būtų saugūs ir atitiktų galiojančius teisės aktų reikalavimus, įskaitant ženklinimą.
„Siūlome geriau neįsigyti nelegaliai parduodamų maisto papildų. Visgi kitas dalykas, vartotojas tikrai turi būti budrus ir (...) nereikėtų pasitikėti kažkokiomis pasakomis apie stebuklingą maisto papildų poveikį, nes maisto papildas – tai yra vaistas, jisai ne maistas. Tai reikėtų tikrai vertinti reklamą kritiškai ir, žinoma, pasitikrinti, ar maisto papildas yra notifikuotas“, – aiškino R. Beliauskienė.
Pasak VMVT, nuo lapkričio 1 dienos vertinama Lietuvoje gaminamų ir įvežamų iš ES maisto papildų atitiktis maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir maisto papildo sąvokai – notifikavimo procedūros metu atsisakyta vertinti maisto papildų ženklinimą.
Tuo metu maisto papildus iš trečiųjų šalių importuojančiųjų nebėra reikalaujama pateikti maisto papildo atlikto laboratorinio tyrimo protokolą, kuriame nurodytas tyrimo metodas.
Atnaujintos tvarkos nuostatose taip pat aiškiau detalizuojami atvejai, kada maisto papildai gali būti išbraukiami iš maisto papildų sąrašo.