Šiuose sausainiuose rastas svetimkūnis: pasitikrinkite, ar jų neturite namuose

Pranešime apie nesaugų produktą nurodoma, kad svetimkūnis rastas sausainiuose „Grybukai“. Įraše taip pat pateiktas partijos numeris – 30-11-2026.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT), prašydamas pakomentuoti šią situaciją.
VMVT nurodo, kad atvejis buvo nustatytas gavus vartotojo pranešimą. Jame buvo paaiškinta, kad sausainių dėžutėje aptikta smulki detalė (varžtas). Spėjama, kad tai įrangos dalis.
Visa produkcijos partija buvo platinama šalia įmonės esančioje parduotuvėje UAB „Vasaura“, į kitas prekybos vietas neišplatinta.
„Panašūs pranešimai susiję su produkte aptiktais svetimkūniais, dažniausiai būna pavieniai ir nepasikartojantys“, – nurodoma komentare.
„Rekvizitai“ duomenimis, UAB „Vasaura“ yra įsikūrusi Radviliškio g. 110, Šiauliuose.
Ji buvo įkurta 1999 metų gruodžio 6-ąją. Pagrindinė įmonės veikla yra konditerija, saldumynai.