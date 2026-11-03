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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdoje sustabdyta šios kavinės veikla: rastas ne vienas pažeidimas

2026-11-03 16:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-03 16:06
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Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl nustatytų šiurkščių maisto tvarkymo ir higienos pažeidimų nuo antradienio sustabdė maisto tvarkymo veiklą Klaipėdoje esančioje kavinėje „Hurry Curry“. 

Prie VMVT – protestas: gyvūnų gynėjai įsiutę (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) dėl nustatytų šiurkščių maisto tvarkymo ir higienos pažeidimų nuo antradienio sustabdė maisto tvarkymo veiklą Klaipėdoje esančioje kavinėje „Hurry Curry“. 

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Kaip pranešė tarnyba, neplaninis patikrinimas buvo atliktas spalio 27 d., gavus vartotojo pranešimą. Jo metu gauta informacija pasitvirtino – inspektoriai fiksavo daugybę pažeidimų: asmens higienos, patalpų bei įrangos priežiūros, savikontrolės vykdymo, produktų atsekamumo ir technologinių procesų srityse.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VMVT

Anot VMVT, buvo nustatyta, kad kavinėje nebuvo laikomasi asmens higienos reikalavimų: maistas gamintas nenusiplovus rankų, o skystas muilas į dozatorių virtuvėje įpiltas tik reikalaujant inspektoriams, taip pat darbuotojų tualete muilo dozatorius buvo visiškai tuščias, trūko dezinfekavimo priemonių. Be to, ten dirbę darbuotojai neturėjo būtinų medicininių knygelių bei higienos žinių kursų pažymėjimų.

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Inspektoriai taip pat nustatė, kad įstaigoje visiškai neužtikrinama tinkama įrangos, inventoriaus ir indų priežiūra: stalo indai ir gamybinis inventorius nebuvo dezinfekuojami (neturėta atitinkamų priemonių) – naudojamasi tik indų plovikliu. Indų plovimo mašina neveikė, viena plautuvė buvo išmontuota, o dviejų plautuvių vandens maišytuvai – nuimti. Pagrindiniai gamybiniai įrenginiai, tokie kaip dujinė viryklė, stalai, šaldytuvai ir lentynos, buvo nešvarūs, paveikti korozijos bei pasidengę sena tarša, o pjaustymo lentelės – nelygios ir pajuodusios. Kavinėje maistui ruošti neteisėtai naudota iš kitų gamintojų paimta panaudota vienkartinė tara, pavyzdžiui, ledų dėžutės bei jogurtų indeliai.

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Be to, didelį susirūpinimą sukėlė netvarkingos patalpos ir nustatyta kryžminė tarša. Įranga kavinėje buvo išdėstyta nesilaikant technologinio srauto, o žaliavos, pusgaminiai ir paruošti patiekalai neatskirti: pavyzdžiui, po paruoštų patiekalų gamybiniu stalu ant grindų laikytos nevalytos daržovės, o žalios mėsos zonoje – išvirti ryžiai bei makaronai. Virtuvėje šalia maisto tvarkymo vietų rastos nešvarios, rūgimo kvapą skleidžiančios šluostės.

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Paaiškėjo nevykdoma savikontrolė

Kaip skelbia tarnyba, patikrinimo metu paaiškėjo, kad įstaigoje nevykdoma savikontrolė – nepateikti jokie savikontrolės žurnalai, o skaitmeninio termometro patikros sertifikatas pasibaigęs. Darbuotojai nežinojo apie geros higienos praktikos reikalavimų. Taip pat nepateikta nė vieno patiekalo receptūros su technologiniu aprašymu ir dar neturėta svarstyklių.

Inspektoriai fiksavo ir produktų saugos bei atsekamumo pažeidimų: kavinėje rasta beveik 17 kg maisto produktų, kurių tinkamumo vartoti terminai pasibaigę, ir daugiau kaip 14 kg neženklintų, neatsekamų produktų ir patiekalų. Galiausiai, nustatyta, kad šalutiniai gyvūniniai produktai, tokie kaip kiaušiniai, vištiena, žuvis ir kiauliena, buvo šalinami bendra tvarka su kitomis atliekomis – nebuvo specialiai paženklintų talpų.

indeliai.lt

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