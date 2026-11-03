Prezidentūra: „Politico“ paskelbta informacija apie JAV spaudimą Lietuvai dėl trąšų – pasenusi

„Mane stebina „Politico“ informacija, kuri ištraukta turbūt kelių mėnesių (senumo – BNS). Kontaktai buvo prieš kelis mėnesius, buvo diskusija dėl to, po to nieko nebuvo“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Politico“, cituodamas keturis Europos pareigūnus, praėjusią savaitę rašė, kad JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as pastarosiomis savaitėmis teiravosi Lietuvos diplomatų apie galimybes sušvelninti prekių iš Baltarusijos blokadą.
Šiuo metu ES yra įvedusi sankcijas baltarusiškoms trąšoms. Anot Lietuvos pareigūnų, ribojimai apima ir tranzitą, anksčiau vykusį per Klaipėdos uostą, bet nutrauktą 2022 metų pradžioje.
ES dėl sankcijų pratęsimo balsuos vasario pabaigoje. Pasak D. Matulionio, Lietuva šiuo metu laikosi pozicijos, kad sankcijos turi galioti, tačiau atsisakė kalbėti apie būsimą poziciją vasarį.
Anot patarėjo, sankcijų režimo peržiūra būtų galima Baltarusijai keičiant savo elgesį, ypač dėl paramos Rusijai kare prieš Ukrainą, tačiau dėl to „mes tokių iliuzijų neturime“.
Kaip rašė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar praėjusį mėnesį pareiškė, kad „dirba prie didžiulio susitarimo“ su Minsku pirkti kalio trąšas „už daug mažesnę kainą“, nei ūkininkai šiuo metu už jas moka Kanados įmonėms. Tačiau tam būtina turėti galimybę gabenti šį žemės ūkio produktą per pagrindinį Lietuvos uostą Klaipėdoje prie Baltijos jūros arba per kitus regiono uostus.
Du Rytų Europos pareigūnai nurodė, kad J. Coale'as daro spaudimą visuose Lietuvos valdžios lygmenyse jau ilgiau nei metus, nuo pat pirmojo savo vizito Minske.
Kitas Rytų Europos pareigūnas teigė, jog JAV jau seniai aiškinasi, ar Baltarusijos kalio trąšos galėtų pasiekti pasaulio rinkas per Klaipėdą ir kitus Baltijos jūros uostus, pavyzdžiui, Latvijos sostinę Rygą, o tai būtų paprastesnis transportavimo maršrutas nei per Rusiją.
Vienas Europos pareigūnas patvirtino, kad J. Coale'as šiuo klausimu kreipėsi ir į kolegas Latvijoje.
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