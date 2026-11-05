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Siaubas socialinės globos įstaigose: pažeidimai – kas antroje virtuvėje

2026-11-05 11:03 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 11:03
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Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) šiemet patikrinus 109 socialinės globos įstaigų virtuves pažeidimų nustatyta 62 patikrinimų metu – tai sudaro apie 57 proc. visų patikrinimų, ketvirtadienį pranešė tarnyba.

VMVT BNS Foto

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) šiemet patikrinus 109 socialinės globos įstaigų virtuves pažeidimų nustatyta 62 patikrinimų metu – tai sudaro apie 57 proc. visų patikrinimų, ketvirtadienį pranešė tarnyba.

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„Tai, kad pažeidimų nustatyta apie 57 proc. patikrinimų, kelia susirūpinimą. Socialinės globos įstaigose maitinami žmonės, kurių kasdienė gerovė priklauso ir nuo to, kaip atsakingai organizuojamas jų maitinimas“, – pranešime cituojama VMVT Priežiūros departamento patarėja Ramunė Jakubauskienė.

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„Todėl norime paraginti visus, kurie rūpinasi maisto ruošimu ir maitinimo organizavimu šiose įstaigose, į savo darbą žiūrėti itin atsakingai: laikytis patvirtintų valgiaraščių, receptūrų, higienos reikalavimų ir užtikrinti maisto saugą. Tinkamas maitinimas nėra vien formalus reikalavimas – tai svarbi kasdienės globos dalis, nuo jos priklauso ir globotinių ar pacientų sveikata. Griežtai vertinsime bet kokius pažeidimus globos namuose“, – kalbėjo ji.

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Anot VMVT, 15 atvejų tirta gavus pranešimus, iš jų penki pasitvirtino.

Už nustatytus pažeidimus surašyti 22 administracinių sankcijų aktai. Užfiksavus teisės aktų neatitinkančius maisto produktus, priimta 17 sprendimų uždrausti juos tiekti globos įstaigoms.

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Patikrinimų metu, pasak VMVT, dažniausiai nustatomi maitinimo organizavimo trūkumai – ne visada laikomasi patvirtintų valgiaraščių ir patiekalų receptūrų, netinkamai rengiami valgiaraščiai, neužtikrinamas nustatytas tam tikrų maisto produktų tiekimo dažnumas.

Inspektoriai fiksuoja maisto produktų tinkamumo vartoti terminų laikymosi, atsekamumo ir ženklinimo pažeidimus. Pasitaiko atvejų, kai gyventojams maitinti naudojami draudžiami produktai. Be to, nustatoma higienos, maisto atliekų ir šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo bei savikontrolės trūkumų.

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