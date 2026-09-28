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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėja pirkėjus: Lietuvoje pagamintuose leduose rastas svetimkūnis

2026-09-28 15:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 15:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pranešimų apie nesaugius produktus sistemoje paskelbta apie Lietuvoje pagamintus šokoladinius valgomuosius ledus, kuriuose rastas svetimkūnis.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pranešimų apie nesaugius produktus sistemoje paskelbta apie Lietuvoje pagamintus šokoladinius valgomuosius ledus, kuriuose rastas svetimkūnis.

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Pranešime nurodyti šokoladiniai ledai su kakaviniu įdaru ir šokoladinio pyrago gabaliukais, fasuoti po 800 ml / 435 g. Jų partijos numeris – 604124K60, gamintoja – UAB „Magnum ICC Lietuva“.

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Informacija paskelbta rugsėjo 25 d., gavus vartotojo pranešimą.

VMVT nurodo, kad gavo vartotojo pranešimą dėl gamintojo UAB „Magnum ICC Lietuva“ šokoladinių valgomųjų ledų pakuotėje rasto neaiškios kilmės svetimkūnio.

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Inspektoriams atlikus neplaninį įmonės patikrinimą buvo nustatyta, kad pranešime pateikta informacija pasitvirtino – buvo nustatyta, kad svetimkūnis yra nedidelė metalinė galimai fasavimo įrenginio detalės dalis.

„Po atlikto patikrinimo šios ledų partijos tiekimas rinkai buvo nedelsiant sustabdytas ir produkcijos realizavimas apribotas.

Šiuo metu tyrimas dar tęsiamas. Papildomą informaciją galėsime pateikti tik jam pasibaigus“, – nurodoma komentare.

 

indeliai.lt

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