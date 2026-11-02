Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniuje iki 2029 metų pabaigos planuojama visus karšto vandens skaitiklius pakeisti išmaniaisiais

2026-11-02 15:44 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 15:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Centralizuotos šilumos tiekėja „Gijos“ iki 2029 metų pabaigos Vilniuje planuoja visus karšto vandens skaitiklius pakeisti išmaniaisiais, kurių rodmenys nuskaitomi nuotoliu. 

Vandens čiaupas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr

Centralizuotos šilumos tiekėja „Gijos“ iki 2029 metų pabaigos Vilniuje planuoja visus karšto vandens skaitiklius pakeisti išmaniaisiais, kurių rodmenys nuskaitomi nuotoliu. 

REKLAMA
0

Šiuo metu sostinėje įrengta apie 211 tūkst. tokių skaitiklių, o baigus jų keitimą bendras skaičius turėtų siekti apie 280 tūkst.

Bendrovės teigimu, išmanieji skaitikliai leidžia nuotoliniu būdu nuskaityti karšto vandens suvartojimo duomenis, todėl gyventojams nebereikia kas mėnesį patiems deklaruoti rodmenų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuotolinis rodmenų nuskaitymas leidžia tiksliai fiksuoti individualų karšto vandens suvartojimą ir sumažina gyventojams tenkančių kasdienių rūpesčių. Todėl nuosekliai keičiame mechaninius skaitiklius į išmaniuosius ir siekiame, kad šia galimybe galėtų naudotis vis daugiau mūsų klientų“, – pranešime cituojama laikinoji „Gijų“ Klientų komandos vadovė Jurga Strelkovė.

REKLAMA
REKLAMA

Gyventojai, kurių būstuose vis dar įrengti mechaniniai karšto vandens skaitikliai, jų rodmenis turi deklaruoti kiekvieną mėnesį. Tą padaryti reikia nuo mėnesio 21 dienos iki paskutinės jo dienos. 

REKLAMA

„Šiuo metu turime apie 70 tūkst. karšto vandens skaitiklių, kurie nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu ir mūsų klientai vis dar turi deklaruoti rodmenis. Jų kas mėnesį laiku nepateikia vidutiniškai 4 tūkst. klientų. Sąskaitos klientams visuomet apskaičiuojamos už faktinį suvartotą vandens kiekį, tad reguliarus rodmenų deklaravimas padeda užtikrinti, kad sąskaitų suma būtų tiksli. Todėl gyventojams svarbu nepamiršti šios pareigos net ir tuomet, kai karšto vandens vartojimas nepasikeičia arba jo visai nėra“, – pažymėjo J. Strelkovė.

Gyventojams laiku nepateikus rodmenų, suvartotas karšto vandens kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal teisės aktuose numatytą normatyvų taikymą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų