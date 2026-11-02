Vilniuje iki 2029 metų pabaigos planuojama visus karšto vandens skaitiklius pakeisti išmaniaisiais

Šiuo metu sostinėje įrengta apie 211 tūkst. tokių skaitiklių, o baigus jų keitimą bendras skaičius turėtų siekti apie 280 tūkst.
Bendrovės teigimu, išmanieji skaitikliai leidžia nuotoliniu būdu nuskaityti karšto vandens suvartojimo duomenis, todėl gyventojams nebereikia kas mėnesį patiems deklaruoti rodmenų.
„Nuotolinis rodmenų nuskaitymas leidžia tiksliai fiksuoti individualų karšto vandens suvartojimą ir sumažina gyventojams tenkančių kasdienių rūpesčių. Todėl nuosekliai keičiame mechaninius skaitiklius į išmaniuosius ir siekiame, kad šia galimybe galėtų naudotis vis daugiau mūsų klientų“, – pranešime cituojama laikinoji „Gijų“ Klientų komandos vadovė Jurga Strelkovė.
Gyventojai, kurių būstuose vis dar įrengti mechaniniai karšto vandens skaitikliai, jų rodmenis turi deklaruoti kiekvieną mėnesį. Tą padaryti reikia nuo mėnesio 21 dienos iki paskutinės jo dienos.
„Šiuo metu turime apie 70 tūkst. karšto vandens skaitiklių, kurie nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu ir mūsų klientai vis dar turi deklaruoti rodmenis. Jų kas mėnesį laiku nepateikia vidutiniškai 4 tūkst. klientų. Sąskaitos klientams visuomet apskaičiuojamos už faktinį suvartotą vandens kiekį, tad reguliarus rodmenų deklaravimas padeda užtikrinti, kad sąskaitų suma būtų tiksli. Todėl gyventojams svarbu nepamiršti šios pareigos net ir tuomet, kai karšto vandens vartojimas nepasikeičia arba jo visai nėra“, – pažymėjo J. Strelkovė.
Gyventojams laiku nepateikus rodmenų, suvartotas karšto vandens kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal teisės aktuose numatytą normatyvų taikymą.