Nuo ko priklauso kompensacijos dydis ir kodėl prieš apsidraudžiant svarbu įvertinti ne tik kainą, bet ir draudimo sąlygas? Apie tai tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ kalbėjo „Compensa“ Produktų ir rizikos vertinimo departamento vadovė Julija Judickienė.
Susirgus draudimas gali padengti ne visas išlaidas
Privatus sveikatos draudimas gali padėti greičiau gauti gydytojų konsultacijas, atlikti tyrimus ar pasinaudoti kitomis medicinos paslaugomis. Tačiau tai nerodo, kad visos išlaidos bus kompensuojamos.
J. Judickienė aiškino, kad renkantis tokį draudimą svarbu atkreipti dėmesį į kompensuojamą paslaugų dalį. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo plano, žmogui gali tekti dalį gydymo išlaidų padengti pačiam.
„Yra skirtingos galimybės, galima 50 procentų, 70 arba 80 procentų, tą kompensavimo procentą, kas reiškia, jeigu aš nueinu pas gydytoją, mano konsultacija kainuoja 100 eurų, tai esant 80 procentų kompensavimo procentui, aš turėsiu padengimą, kad draudikas man padengs tas 80 eurų, 20 eurų turėsiu susimokėti pats“, – aiškino ji.
Pašnekovė pridūrė, kad draudimo planuose gali būti numatytos ir papildomos paslaugos, pavyzdžiui, dantų gydymas ar vaistų išlaidų kompensavimas.
Be to, draudimo apsauga gali skirtis priklausomai nuo to, ar žmogus draudžiasi pats, ar draudimą suteikia darbdavys.
„Kai žmogus renkasi pats, tai jis tada gali individualiai įvertinti, kokių rizikų jam reikia, ką jis nori pasirinkti, kas jam yra svarbiau“, – pasakojo J. Judickienė.
Tuo metu darbovietės siūlomo draudimo sąlygas dažniausiai parenka darbdavys. Kai kuriais atvejais darbuotojams leidžiama pasirinkti iš kelių skirtingų draudimo programų.
Sergate lėtine liga? Draudimas gali kompensuoti ne viską
Dar daugiau klausimų gali kilti žmonėms, kurie jau serga lėtinėmis ligomis ir tik tuomet nusprendžia apsidrausti.
Pasak J. Judickienės, tokiais atvejais itin svarbu išsiaiškinti, kokios išlaidos būtų kompensuojamos. Mat nuolatinė ligos priežiūra ir staigus jos paūmėjimas gali būti vertinami skirtingai.
„Kiekvienas atvejis gali būti labai individualus. Geriausiai yra pasikonsultuoti su draudimo specialistu ir labai dažnu atveju yra kompensuojamas ligos paūmėjimas“, – sakė specialistė.
Vis dėlto ji pabrėžė, kad vien tai, jog žmogus turi draudimą, dar nerodo, kad bus apmokėtos visos su anksčiau nustatyta liga susijusios paslaugos.
„Pati liga, jos priežiūra ir panašiai gali būti ir nekompensuojama, bet viskas priklauso nuo to, kokioje stadijoje yra ta liga, koks progresas jos ir panašiai“, – aiškino J. Judickienė.
Todėl prieš sudarant sutartį svarbu pasitikslinti, kaip draudikas vertina jau diagnozuotas ligas, jų gydymą ir galimus paūmėjimus. Vienos visiems atvejams galiojančios taisyklės nėra – kompensavimo galimybės priklauso nuo konkretaus draudimo produkto ir jo sąlygų.
Turite 1 500 eurų draudimą: kada pinigų gali nebeužtekti?
Net ir tais atvejais, kai gydymo išlaidos yra kompensuojamos, draudimo apsauga nėra neribota.
J. Judickienė atkreipė dėmesį, kad draudimo sutartyje nurodyta suma apibrėžia didžiausią galimą kompensaciją. Tai ypač svarbu žmonėms, kurie dažnai lankosi pas gydytojus ar atlieka įvairius tyrimus.
„Arba, jeigu kalbam apie sveikatos draudimą, ambulatorinis gydymas, pavyzdžiui, 1500 eurų, [asmuo] gali už tokią sumą gauti konsultacijų ar atlikti laboratorinių tyrimų, viskas, kas yra virš tos sumos, tai jau nebebus kompensuojama“, – aiškino ji.
Vadinasi, net jei konkrečios paslaugos patenka į draudimo apsaugą, išnaudojus joms numatytą sumą likusias išlaidas gali tekti apmokėti savo lėšomis.
Tačiau draudimo suma nėra vienintelis skaičius, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Sutartyse taip pat gali būti nustatyti atskiri limitai konkrečioms paslaugoms ar turto kategorijoms.
„Kalbant apie limitus, tai čia yra priklausomai nuo draudimo produktų ir reikia žiūrėti kiekvienos bendrovės draudimo taisyklės, nes juose gali būti nurodyti sublimitai“, – nurodė specialistė.
Net ir apsidraudus išmokos galima visai negauti
Dar viena draudimo sutartyse pasitaikanti sąlyga – išskaita, dar vadinama franšize. Tai iš anksto nustatyta žalos dalis, kurią draudžiamojo įvykio atveju turi padengti pats klientas.
Pavyzdžiui, jeigu draudikas nustato 2 tūkst. eurų žalą, o sutartyje numatyta 100 eurų išskaita, žmogui būtų išmokėta 1 900 eurų.
„Tai klientas tokiu atveju gausia 1900 eurų. Tai yra ta suma, kurią klientas pats turi prisidėti prie žalos“, – aiškino J. Judickienė.
Tačiau mažesnių nuostolių atveju gali susiklostyti situacija, kai draudimas apskritai nieko neišmoka.
„Jeigu įvyksta įvykis ir jis yra 50 eurų, o išskaita yra 100 [eurų], tai tada klientas negauna nieko“, – sakė ji.
Tiesa, šis pašnekovės pateiktas pavyzdys skirtas paaiškinti bendrą išskaitos veikimo principą – jis nereiškia, kad tokia pati išskaita taikoma kiekvienam sveikatos draudimo planui.
J. Judickienė pabrėžė, kad renkantis draudimą svarbu ne tik palyginti pasiūlymų kainas, bet ir suprasti, nuo kokių konkrečių rizikų žmogus apsidraudžia.
„Jeigu kažko nepasakote arba nepasitikslinate, gali kilti neišpildytų lūkesčių, nes draudimo taisyklėse yra labai daug dalykų aprašytų ir reikia turėti omenyje, kad draudimo nuo visko tokio nėra, tiesiog jis neegzistuoja“, – teigė specialistė.