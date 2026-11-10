Buvo apsidraudę, bet vis tiek teko primokėti 17 tūkst. eurų: įspėja, gali nutikti bet kam

Gyvenant daugiabutyje, viena netikėta vandens avarija gali pakenkti ir kaimynų turtui, o draudimo sumos gali nepakakti visai žalai padengti. Kaip įvertinti šią riziką ir ką svarbu žinoti draudžiant būstą?
Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ kalbėjo „Compensa“ Produktų ir rizikos vertinimo departamento vadovė Julija Judickienė.
Pasirinktos draudimo sumos gali nepakakti
Draudžiant būstą svarbu įvertinti ne tik galimą žalą savo turtui, bet ir tai, kiek galėtų kainuoti kaimynams padaryti nuostoliai. Tam skirtas civilinės atsakomybės draudimas, tačiau jo išmoką riboja pasirinkta draudimo suma.
„Matome, kad žmonės dažnai pasirenka 5, 10, 15 ar 20 tūkst. eurų draudimo sumą, kuri gali atrodyti pakankamai didelė“, – sakė J. Judickienė.
Pašnekovė pasidalijo savo šeimos narių patirtimi: jų butas, jame esantis turtas ir civilinė atsakomybė buvo apdrausti, tačiau žala kaimynams viršijo pasirinktą draudimo sumą.
„Aš galiu, pavyzdžiui, pasidalyti: mano šeimos nariai gyvena trečiame aukšte, senos statybos daugiabutyje. Jie buvo apsidraudę ir butą, ir jame esantį kilnojamąjį turtą, taip pat civilinę atsakomybę su 10 tūkst. eurų draudimo suma.
Bet užliejimas buvo didelis, o antrame aukšte gyvenantys kaimynai buvo ką tik susiremontavę butą. Pirmame aukšte užliejimas taip pat buvo, tik šiek tiek mažesnis. Bendra abiejų aukštų kaimynams atlyginta žala siekė 27 tūkst. eurų. Ir va čia yra tie sutaupyti keliolika ar keliasdešimt eurų, palyginti su 17 tūkst. eurų, kuriuos reikėjo primokėti“, – pasakojo ji.
Trūkusi žarnelė gali užlieti kelis aukštus?
Daugiabutyje vandens avarija gali paveikti ne tik vieną kaimyną. Pašnekovė pateikė pavyzdį, kad trūkus vamzdžiui septintame aukšte ir niekam nesant namuose vanduo gali užlieti kelis žemiau esančius butus.
„Ir jeigu, pavyzdžiui, tu gyveni septintame standartinio devynaukščio daugiabučio aukšte ir pratrūksta vamzdis, o namuose nieko nėra, gali užlieti šešis aukštus. Tai būtų šešių butų remontas. Pirmuose aukštuose po tavimi žala būtų daug didesnė, o aukščiau – mažesnė“, – aiškino J. Judickienė.
Anot jos, žalos gali atsirasti ir dėl skalbyklės ar indaplovės žarnelių. Jų būklę žmonės ne visada periodiškai patikrina, o gedimas gali baigtis kaimynų butų užliejimu.
„Čia dažniausi atvejai, kai pasižeidžia tos vadinamosios žarnelės. Mes dažnu atveju jų nepatikriname – ar tikrai kiekvienas periodiškai įlenda pažiūrėti, ar ten viskas gerai? Turbūt ne“, – sakė pašnekovė.
Civilinės atsakomybės draudimas gali būti aktualus ne tik gyvenant bute. Todėl renkantis apsaugą svarbu įvertinti galimą žalą aplinkiniams ir pasitikrinti, kokia suma būtų išmokama įvykus draudžiamajam įvykiui.
„Todėl labai svarbu pagalvoti, kokie dideli įvykiai gali nutikti ir kaip pirmiausia nuo jų apsisaugoti“, – pabrėžė J. Judickienė.
Laidoje taip pat kalbėta apie tai, kuo skiriasi draudimo suma, paslaugos limitas ir išskaita, ar kelionėje užtenka Europos sveikatos draudimo kortelės ir ką daryti susirgus užsienyje. Aptarta ir tai, kokius dokumentus pateikti draudikui bei ką daryti nesutinkant su jo sprendimu.
Ar būsto draudimas automatiškai apima terasą, tvorą ar sandėliuką? Kokias rizikas gali apimti darbdavio siūlomas sveikatos draudimas? Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:31 Kokios būna draudimo rūšys?
05:08 Kaip įsivertinti, kokio draudimo reikia?
06:55 Kodėl svarbus būsto civilinės atsakomybės draudimas?
08:22 Ar 10 tūkst. eurų draudimo sumos gali nepakakti?
10:17 Kuo skiriasi draudimo suma, limitas ir išskaita?
12:08 Darbdavio siūlomas ir asmeniškai pasirinktas draudimas
13:30 Į ką atkreipti dėmesį renkantis draudimą
14:47 Ar draudimas galioja paslydus pakeliui į darbą?
17:02 Ar galima apsidrausti jau sergant lėtine liga?
18:20 Kokio draudimo ieškoti skirtingoms rizikoms
19:22 Ką apima privatus sveikatos draudimas?
20:22 Europos sveikatos draudimo kortelė ir kelionių draudimas
21:24 Ką daryti netikėtai susirgus kelionėje?
22:14 Per kiek laiko pranešti apie žalą ir kokius dokumentus pateikti?
24:27 Kelionių draudimas per banko kortelę
25:59 Į ką atkreipti dėmesį draudžiant būstą?
27:37 Ar terasą, tvorą ir sandėliuką reikia drausti atskirai?
30:40 Draudimo produktai, kurie gali apsaugoti
32:10 Kada draudiminis įvykis išmokas pilnai, o kada tik iš dalies?
„Valdyk savo pinigus“ žiūrėkite antradienais 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.