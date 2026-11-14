Įspėja planuojančius atostogauti: vykdami į kitą šalį pasitikrinkite, ar tai padarėte – kitaip susimokėsite

Apie tai, ką svarbu įvertinti prieš kelionę ir ką daryti prireikus pagalbos užsienyje, „Valdyk savo pinigus“ laidoje kalbėjomės su „Compensa“ Produktų ir rizikos vertinimo departamento vadove Julija Judickiene.
Ką gali padengti kelionių draudimas?
Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia galimybę užsienyje gauti būtinąją pagalbą valstybinėse medicinos įstaigose, tačiau ji neapima visų galimų išlaidų.
„Ši kortelė yra labai naudinga, ją reikia turėti. Ji suteikia pagalbą valstybinėse medicinos įstaigose užsienyje, bet jeigu esate regione, kur valstybinės įstaigos yra toli, o privačios – arčiau, kelionių draudimas yra naudingesnis“, – sakė J. Judickienė.
Ji pabrėžė, kad Europos sveikatos draudimo kortelė nepadengia pargabenimo į Lietuvą išlaidų. Kelionių draudimo apsauga gali apimti ir tokias situacijas, todėl svarbu įvertinti ne tik gydymo užsienyje, bet ir galimų didelių nenumatytų išlaidų riziką.
Kelionėje gali padėti ir privatus sveikatos draudimas, tačiau būtina patikrinti jo galiojimo teritoriją ir sumas. Pašnekovės teigimu, jos gali būti per mažos, jei prireikia operacijos ar kito sudėtingesnio gydymo.
„Jeigu susirgimas bus ūmesnis, gali prireikti operacijos ar dar kažko, tai tų draudimo sumų tikrai neužteks. Dėl to tai ir vadinama kelionių draudimu. Medicininės išlaidos yra pagrindinė jo rizika – jis apima didesnes išlaidas negu sveikatos draudimas“, – aiškino ji.
Kelionių draudimas gali apimti ir nelaimingus atsitikimus, bagažo sugadinimą bei kelionės išlaidas, jeigu skrydis vėluoja ar neįvyksta arba žmogus suserga prieš kelionę. Kokia apsauga galioja, reikia tikrinti konkrečios sutarties sąlygose.
Prieš išvykstant verta peržiūrėti ir banko kortelės draudimą. Kai kurios kreditinės kortelės apima tik medicinines išlaidas, o bagažui ar kelionės išlaidoms taikoma kita apsauga arba jos visai nėra. Taip pat svarbu išsiaiškinti, ar apdrausti kartu vykstantys šeimos nariai.
„Visa tai prieš kelionę būtų gerai pasitikrinti. Ypač svarbu įsitikinti, ar į apsaugą įtraukti ir šeimos nariai, nes kai kurios kreditinės kortelės juos apdraudžia, o kai kurios – galbūt ne“, – kalbėjo pašnekovė.
Jeigu kelionėje planuojama slidinėti ar užsiimti ekstremaliu sportu, apie tai taip pat reikia informuoti draudiką. Tokia veikla didina riziką ir gali turėti įtakos draudimo kainai bei apsaugai. Pašnekovė įspėjo, kad nuslėpus šią informaciją vėliau gali kilti keblumų dėl žalos atlyginimo.
Susirgus kelionėje svarbu imtis šių veiksmų
Jei žmogus kelionėje labai blogai jaučiasi, pirmiausia reikėtų ieškoti gydytojų pagalbos. Kai susirgimas nėra toks ūmus, galima paskambinti draudikui – šis gali nurodyti, kur kreiptis.
„Jeigu tai labai ūmus susirgimas ir žmogus jaučiasi labai blogai, aišku, pirmiausia reikia ieškoti gydytojų, kurie galėtų padėti. Jeigu tai vidutinio ūmumo susirgimas, tada galima paskambinti draudikui, kuris nukreips, kur galima rasti artimiausią pagalbą“, – sakė J. Judickienė.
Apie įvykį draudimo bendrovei reikėtų pranešti kuo greičiau. Jei žmogus gydomas ligoninėje ir negali to padaryti iš karto, tai galima padaryti vėliau, tačiau pašnekovė patarė nelaukti ilgai.
„Dažniausiai reikia stengtis kuo greičiau pranešti apie žalą draudimo bendrovei. Aišku, nėra galimybės pranešti apie žalą po metų ar panašiai. Tą reikia padaryti per kelias dienas“, – aiškino ji.
Norint pagrįsti patirtas išlaidas, reikėtų išsaugoti vaistų ir gydymo paslaugų čekius bei gydytojų išrašus. Dokumentuose turi būti nurodyta, kokia pagalba suteikta, kas paskirta ir kodėl jos prireikė. Vien čekio gali nepakakti, jei nėra įrodymų, kad išlaidos susijusios su draudžiamuoju įvykiu.
„Iš esmės reikia būtinai turėti čekius už tai, ką pirkote, nes kitu atveju galimi piktnaudžiavimo atvejai. <...> Taip pat turi būti gydytojo išrašas, nes tai turi būti ūmus susirgimas, o ne, nežinau, tiesiog kažkokia grožio procedūra ar panašiai“, – sakė J. Judickienė.
Dokumentus draudikui galima pateikti ir grįžus į Lietuvą. Kuo greičiau jie pateikiami ir atsakoma į draudiko klausimus, tuo greičiau išnagrinėjama žala.
Visą pokalbį su J. Judickiene žiūrėkite „Valdyk savo pinigus“ laidoje, esančioje straipsnio pradžioje.