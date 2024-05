Tik elektroninius atsiskaitymus renkasi 3 proc. šalies gyventojų

Atsisako grynųjų ir tik elektroninius atsiskaitymo sprendimus renkasi vos 3 proc. šalies gyventojų.

„Urbo“ banko užsakymu atlikta „Spinter tyrimų“ gyventojų nuomonės apklausa atskleidė, kad kasdien grynuosius naudoja 15 proc., bent keletą kartų per savaitę – 23 proc. respondentų. Tad iš viso net 38 proc., arba beveik 2 iš 3–ų šalies gyventojų grynaisiais atsiskaito ypač dažnai.

„Jeigu prie grynųjų pinigų nebenaudojančių pridėtume tą 1 proc., kuris jais atsiskaito vos kartą per metus, vis tiek turėsime mikroskopiškai mažą 4 proc. visuomenės dalį, kuri teigia iš esmės užmiršusi grynuosius. Ne mažiau svarbu įvardyti priežastis, kodėl grynieji pinigai vis dar užima tokią didelę dalį mūsų gyvenime ir tai tikrai ne visada yra asmeninis žmogaus pasirinkimas“, – sako Julius Ivaška, „Urbo“ banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška.

11 proc. – tik kartą per mėnesį, o 6 proc. – kartą per keletą mėnesių. Dar 1 proc. tvirtina, kad grynuosius atsiskaitant naudoja vos kartą per metus. Nežinančių atsakymo į užduotą klausimą, nenorinčių ar negalinčių į jį atsakyti šį kartą buvo vos 2 proc.

„Spinter tyrimų“ vertinimu, kasdien grynaisiais dažniau atsiskaito mažiausių pajamų apklaustieji, keletą kartų į savaitę – vyresni, vidurinio išsimokslinimo respondentai ir kaimo vietovių gyventojai.

„Spinter tyrimai“ kovo 18–28 dienomis apklausė 1009 respondentus, kurių amžius buvo 18–75 metai.