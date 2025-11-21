Technologijos tik sustiprina televizijos galią: kaip TV3 žiniasklaidos grupė šiandien pasiekia žiūrovus?

„Lietuvoje televizija ir toliau vaidina labai svarbų vaidmenį. Virš 80 proc. lietuvių vis dar labiausiai žiūri įprastinius TV kanalus, o vien per praėjusius 12 mėnesių Lietuvoje veikiančios televizijos pasiekė kone visus – virš 98 proc. – žiūrovų“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Tačiau šiandien televizija keičiasi. Jei anksčiau televiziją rasdavome tik pagrindiniame namų kambaryje, šiandien ji mus pasitinka kiekviename ekrane. Šiuos pokyčius lemia ir demografinė kaita – visuomenė dar labiau fragmentuojasi.
„Žiūrovų įpročiai keičiasi, todėl televizija transformuojasi kartu su jais. Šiandien jau nesame tik televizija. TV3 – didžiausia žiniasklaidos grupė Lietuvoje, apimanti ne tik TV kanalus, bet ir radiją, naujienų, sporto ir sveikatos portalus bei mokamą platformą Go3. Siekiame būti pirmu vartotojų pasirinkimu kiekviename ekrane, todėl ateityje ir toliau vis daugiau dirbsime 360 laipsnių turinio principu: skirtingos platformos – skirtingiems žiūrovams“, – sako L. Blaževičiūtė.
Šiuolaikinė visuomenė turinio vartojimo požiūriu yra kaip niekada dinamiška, o vartotojai pasklidę visose platformose. Tačiau, kaip pastebi L. Blaževičiūtė, naujos technologijos atveria ir naujas galimybes. Auganti naujos kartos televizija Go3 – dar vienas būdas pasiekti TV žiūrovus.
„Pagrindinis mūsų fokusas šiuo metu nukreiptas į rudenį Go3 televizijoje startavusią naujieną Lietuvoje, pasaulyje žinomą kaip Addressable TV. Tai suteikia galimybę skirtingiems TV3, TV6 ir TV8 kanalų žiūrovams planuoti skirtingą, personalizuotą reklamą, ir pasiekti tikslines auditorijas realiu laiku. Per pirmą mėnesį pasiekta 410 tūkst. žiūrovų, o lapkritį planuojama pasiekti iki 550 tūkst. Tai – žingsnis į priekį, siekiant pasiūlyti kokybiškus ir efektyvius reklamos sprendimus, konkuruojant su globaliais žaidėjais“, – sako TV3 generalinė direktorė.
Kaip pastebi L. Blaževičiūtė, personalizuota reklama sujungia skaitmeninės reklamos principus – nuo geografinio ir įrenginio pritaikymo iki reklamos dažnio ribojimo ir turinio pasirinkimo – tačiau tuo pat metu, skirtingai nei globalūs žaidėjai, reklamdaviams suteikia galimybę savo reklamą transliuoti profesionalų turinį ir didelį pasiekiamumą turinčioje televizijoje.
„Tokia pat svarbą teikiame ir turiniui televizijoje – reaguodami į laikmečio aktualijas, daugiausiai dėmesio skiriame žinioms, sportui ir pramogoms. Šiais laikais, kai aplink gausu melagienų ir dezinformacijos, objektyvių žinių poreikis išaugo ir dar labiau. TV3 žinios žiūrimiausios jau 11 metus ir kasdien pasiekia iki 683 tūkstančių žiūrovų. O per pastaruosius metus TV3 žinių valandų skaičius išaugo beveik 10 procentų“, – sako L. Blaževičiūtė.
Vien 2025-aisiais, nuolat kviesdama svarbiausiems sporto renginiams, TV3 žiniasklaidos grupė net 19 parų transliavo tik sportą. Nuo Dakaro lenktynių, UEFA Čempionų lygos turnyro ir NBA iki svarbiausių nacionalinių krepšinio rinktinių kontrolinių kovų bei Europos vyrų ir moterų krepšinio čempionatų. O nuo šio sezono grupės žiūrovai turi galimybę stebėti ir Europos taurės turnyrą, NKL, MLKL turnyrus bei „Žalgirio“ kovas Eurolygoje, kurios komercinėje auditorijoje startavo su 30 proc. geresniu reitingu nei pernai.
„Stengiamės gyventi ir kvėpuoti tuo, kuo kvėpuoja mūsų žiūrovai. O taip pat nuolatos ieškome ir naujienų, kurios ne tik suvienytų, bet ir skatintų svarbius pokalbius. Vienas iš pavyzdžių – antrajam sezonui į TV3 sugrįžęs visame pasaulyje populiarus verslumo šou „Rykliai. Lietuva“. Tai – projektas, dėl kurio pirmadienio vakarais į peržiūrų vakarėlius susiburia Lietuvos verslo bendruomenė, o vaikai mokyklose šias laidas aptarinėja kaip pamokų vertą turinį. Tai paskatina galvoti ir dar drąsiau – šiemet verslumą skatinančiam projektui kviečiame ir išskirtinai tik moksleivius“, – sako L. Blaževičiūtė.
Su Pasauline televizijos diena!