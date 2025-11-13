„All Media Group“ vadovu paskirtas Giedrius Skliutas

Jis nuo kitų metų sausio pakeis septynerius metus grupei vadovavusį Christianą Antingą, kuris dirbs vyriausiuoju turinio vadovu, bus atsakingas už sporto, tarptautinio turinio įsigijimus, strateginį turinio valdymą, taip pat liks grupės valdybos nariu, ketvirtadienį pranešė „All Media Group“.
G. Skliutas dešimtmetį vadovavo „Bitės“ pardavimams, kelerius metus yra „All Media Lithuania“ stebėtojų tarybos narys.
„All Media Group“ valdybos pirmininkas ir „Bitė Group“ generalinis direktorius Pranas Kuisys sako, jog grupė spartina žiniasklaidos ir turinio verslo transformaciją, tobulina valdymą, ji ketina plėsti pardavimų kanalus, pritraukti naujų reklamuotojų.
„Mūsų medijų verslas – stiprus, tačiau pasiekėme etapą, kai tolesniam augimui ir didesniam vertės kūrimui reikalingas reikšmingas veiklos bei organizacinis atsinaujinimas“, – pranešime sakė P. Kuisys.
2023 metais „Bitė Group“ buvo reorganizuota į dvi – telekomunikacijų ir medijų – bendroves. Telekomunikacijų verslus („Bitė Lietuva“, „Bitė Latvija“ ir kt.) Lietuvoje ir Latvijoje sujungė „Bitė Group“, o medijų įmones („TV3“, „Go3“, radijo stotį „Power Hit Radio“ ir kt.) trijose Baltijos šalyse apjungė „All Media Group“, šias bendroves atskyrus nuo „Bitė Lietuvos“.
Abi grupes valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners“.