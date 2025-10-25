Savo svajones pradėkite pildyti dar mokykloje: „Moksleivių Vienaragių Paieška“ kviečia kurti ateities verslus

Naujam projektui Lietuvoje ieškomi jau dabar į verslo pasaulį nekantraujantys pasinerti smalsūs ir kūrybingi 14-19 metų moksleiviai. Dalyviams tereikia sugalvoti verslo idėją, pasiruošti ją pristatyti ir užpildyti anketą svetainėje www.unicorns.lt.
Atrinktos komandos, kurių kiekvieną gali sudaryti 1-3 žmonės, pateks į tikrą startuolių pasaulį. Būtent jų inovatyviausiose Lietuvos įmonėse lauks praktika pagrįsta verslo mentorystė.
Kiekvienam dalyviui padės geriausi šalies specialistai – marketingo, finansų, technologijų ir verslo vystymo ekspertai – kurie Lietuvoje kuria visame pasaulyje populiarius produktus. Jie padės išgryninti idėją ir verslo potencialą bei tai pristatyti TV3 žiniasklaidos grupės studijoje prieš verslo teisėjus.
„Kai TV3 žiniasklaidos grupė Lietuvos žiūrovams pristatė visame pasaulyje populiarų verslumo šou „Rykliai“ (angl. „Shark Tank“), projekto dalyviais panoro tapti šimtai šalies verslininkų. O mokiniai jį stebėjo kaip pamokų vertą turinį. Tai leido suprasti, kad turime daug potencialo: Lietuvos moksleiviai jau pasiruošę nerti į verslo pasaulį – jiems tereikia platformos, kurioje galėtų tą daryti. Tikime, kad šis projektas ne tik paskatins svajoti ir kurti drąsiai, bet ir suteiks jauniesiems verslininkams palaikymo bei padės išmokti svarbiausių verslumo pagrindų ateičiai. Kiekvienas žiūrovas galės sekti, kaip gimsta idėjos, vyksta kova už galimybę jas realizuoti, o jaunieji Lietuvos kūrėjai pamažu tampa stipriais verslo žaidėjais visame pasaulyje“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Tiesa, tarpusavyje varžysis ne tik moksleiviai, bet ir juos globojančios įmonės. Kas geriausiai paruoš savo komandą, įkvėps, patars ir padės laimėti? Nugalėtojai bus apdovanoti stipendijomis ir kitais prizais, tarp kurių – pirmojo MVP sezono čempiono statulėlės.
„Norime parodyti, kad Lietuvoje auga nauja kūrėjų ir inovatorių karta. Šiandien jie moksleiviai, o rytoj – galbūt nauji šalies vienaragiai. Raidės MVP apjungia net tris prasmes: Moksleivių Vienaragių Paieška, Most Valuable Player (naudingiausias žaidėjas – sporto terminais) ir Minimum Viable Product (produkto versija, turinti pakankamai funkcijų, kad ją galėtų naudoti pirmieji klientai – versle). Tai pabrėžia kūrybiškumą ir drąsą – būtinus elementus kiekvienam ateities kūrėjui“, – sako vienas iš projekto idėjos autorių Tadas Burgaila – Lietuvos verslininkas, sveikatingumo technologijų kūrėjas ir investuotojas „Kilo Health“.
„Moksleivių Vienaragių Paieška“ – ne tik projektas, bet ir judėjimas, kviečiantis jaunuolius svajoti globaliai, veikti drąsiai ir tikėti, kad jų verslo idėjos gali užkariauti pasaulį.
Projektą inicijuoja: asociacija „Unicorns Lithuania“ ir TV3 žiniasklaidos grupė
Dalyvauja: „Unicorns Lithuania“ asociacija, žinomiausi šalies startuoliai: „Tesonet“, „Baltic Classifieds Group“, „Kilo Health“, „WIX“, „Hostinger“, „Omnisend“, „Flo Health“, „Zedge“ ir kiti.
Transliacija: TV3 žiniasklaidos grupė
Registracija: www.unicorns.lt
Amžius: 14–19 metų moksleiviai
Komandos dydis: 1–3 asmenys
Prizai: Stipendijos, mentorystė, MVP statulėlė ir unikali patirtis verslo pasaulyje.
