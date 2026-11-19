Savo metinėje ataskaitoje „World Energy Outlook“ agentūra nurodė, kad vartotojai vis dažniau patys apmoka sąskaitas, pasauliui pritrūkstant būdų, kaip sušvelninti konflikto poveikį energijos tiekimui.
Ši krizė, kaip ir ankstesnės energetinės krizės, neabejotinai paliks „ilgalaikių pėdsakų“, įspėjo agentūra.
Sutrikęs tiekimas ir didesnės kainos
Persijos įlankos šalims kilo sunkumų eksportuojant naftą po to, kai Iranas pradėjo blokuoti Hormuzo sąsiaurį ir atakuoti tanklaivius šiame regione, reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius, kurie vasarį ir įžiebė šią krizę. Nepaisant JAV pastangų lydėti laivus per šį kanalą, kuriuo iki krizės buvo gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos krovinių, tiekimo grandinės tebėra smarkiai sutrikdytos.
„Hormuzo sąsiaurio krizė sukėlė didžiausią grėsmę energetiniam saugumui istorijoje, nustelbiančią 1970-ųjų naftos šokų mastą“, – ataskaitos įžangoje rašo TEA vykdomasis direktorius Fatih Birol.
Jis pabrėžė šalių pastangas apsaugoti gyventojus: naftą ir dujas išgaunančios valstybės teikia rinkai daugiau išteklių ir naudojasi alternatyviais maršrutais, o Kinija perka mažiau iš tarptautinių rinkų.
„Vyriausybės įsikišo bandydamos bent iš dalies apsaugoti vartotojus, tačiau jie vis tiek susidūrė su didesnėmis kainomis, o kai kuriais atvejais – ir su pasiūlos trūkumu“, – pažymėjo F. Birol.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad „išsekus kitiems amortizatoriams, šį smūgį vis dažniau tenka atlaikyti patiems vartotojams“.
Liepą F. Birol buvo nusiteikęs optimistiškiau, kai rašė, kad naftos rinka vis dar naudojasi „keliais amortizuojančiais veiksniais“.
Savo energetikos rinkos prognozėms agentūra parengia tris scenarijus. Pagal vidurinį scenarijų TEA prognozuoja, kad pasaulinė naftos paklausa pasieks piką maždaug 2030 metais, po to ims lėtai mažėti, o dujų paklausa didės maždaug iki 2035 m.
Šioje ataskaitoje agentūra taip pat pateikia du papildomus scenarijus, paremtus tuo, kas galėtų nutikti, jei krizė Artimuosiuose Rytuose tęstųsi.
„Nors energetikos sektorius ir pasaulio ekonomika pademonstravo didelį atsparumą, kuo ilgiau tęsis ši krizė, tuo gilesnės bus pasekmės, – perspėjo F. Birol. – Ir aš nematau jokio realaus kelio energetikos pasauliui grįžti prie to, kaip buvo anksčiau.“