„Swedbank“ skolina 25 mln. eurų „Green Genius“ elektros energijos kaupikliams

Gautos lėšos bus skirtos 196 MWh elektros energijos kaupiklių sistemos (EEKS) statyboms Antkalniškių kaime, Jurbarko rajone, pranešė bankas.
Projektas bus įrengtas šalia pirmojo „Green Genius“ vėjo parko (80MW) ir prijungtas prie „Litgrid“ perdavimo tinklo.
„Green Genius“ (...) sumažins iškastinio kuro poreikį, leis efektyviau išnaudoti pagamintą žaliąją energiją ir užtikrins stabilesnį elektros tiekimą net ir svyruojant atsinaujinančių išteklių gamybai“, – pranešime sakė „Swedbank“ valdybos narys ir Verslo klientų tarnybos vadovas Ignas Mačeika.
Planuojama, kad baterijų parkas pradės veikti 2026 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje.
