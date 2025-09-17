Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Swedbank“ skolina 25 mln. eurų „Green Genius“ elektros energijos kaupikliams

2025-09-17 11:41 / šaltinis: BNS
2025-09-17 11:41

Bankas „Swedbank“ suteikė 25,3 mln. eurų paskolą bendrovei „EKO Srautas“, priklausančiai tarptautinei atsinaujinančios energetikos įmonei „Green Genius“.

Swedbank (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Bankas „Swedbank" suteikė 25,3 mln. eurų paskolą bendrovei „EKO Srautas", priklausančiai tarptautinei atsinaujinančios energetikos įmonei „Green Genius".

0

Gautos lėšos bus skirtos 196 MWh elektros energijos kaupiklių sistemos (EEKS) statyboms Antkalniškių kaime, Jurbarko rajone, pranešė bankas.

Projektas bus įrengtas šalia pirmojo „Green Genius“ vėjo parko (80MW) ir prijungtas prie „Litgrid“ perdavimo tinklo.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Green Genius“ (...) sumažins iškastinio kuro poreikį, leis efektyviau išnaudoti pagamintą žaliąją energiją ir užtikrins stabilesnį elektros tiekimą net ir svyruojant atsinaujinančių išteklių gamybai“, – pranešime sakė „Swedbank“ valdybos narys ir Verslo klientų tarnybos vadovas Ignas Mačeika.

Planuojama, kad baterijų parkas pradės veikti 2026 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje.

