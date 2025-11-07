 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šviežiai paruoštas maistas „Maximoje“ nuo šiol žemiausiomis kainomis: ieškokite geltonų etikečių

REKLAMA / 2025-11-07 16:07 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ – svarbus pokytis šviežiai paruošto maisto kategorijoje. Beveik 600 kulinarijos ir konditerijos „Meistro kokybės“ gaminių – nuo šiol dar pigesni. Tortai, plokštainiai, salotos, kotletai, makaronai ir daugelis kitų šio prekių ženklo gaminių lentynose jau pažymėti geltonomis etiketėmis, žyminčiomis žemiausią* produktų kainą.

Šviežiai paruoštas maistas „Maximoje“ nuo šiol žemiausiomis kainomis: ieškokite geltonų etikečių

0
„Pastaraisiais mėnesiais pastebime, kad šviežio maisto, paruošto valgyti iškart arba pasišildyti, pardavimai nuosekliai auga – vis daugiau žmonių ieško alternatyvų maisto gaminimui namuose. Matydami šią tendenciją ir suprasdami, kad „Maximos“ pirkėjai vis labiau vertina kainų stabilumą, nusprendėme sumažinti šių gaminių įprastas kainas“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.

Pasak jos, nuolat siekiama, kad „Meistro kokybės“ patiekalai būtų ne tik skanūs ir kokybiški, bet ir džiuginantys savo kaina, o sprendimas užtikrinti žemas šio prekės ženklo kainas dar labiau sustiprins prekybos tinklo pozicijas paruošto maisto segmente

Žemas kainas pabrėš geltonos etiketės

Pasak S. Valiaugaitės, nuo lapkričio 4 d. visose „Maximos“ parduotuvėse žemiausias „Meistro kokybės“ gaminių kainas žymi geltona etiketė. Tai nuoroda pirkėjams, kad nebereikia laukti nuolaidų, nes čia yra žemiausia kaina ir tokia bus kiekvieną dieną. 

„Šis kainų pokytis nėra trumpalaikė akcija, o ilgalaikis sprendimas. Sumažinta kaina taikoma visiems „Meistro kokybės“ konditerijos ir kulinarijos gaminiams – nuo klasikinio Kyjivo kotleto ir šviežių salotų iki įmantresnių makaronų patiekalų ar šventinių tortų. Žemiausios reguliarios kainos padės pirkėjams lengviau planuoti kasdienius pietus ar šventes, nelaukiant trumpalaikių nuolaidų“, – sako S. Valiaugaitė.

Vienas seniausių privačių prekių ženklų

„Meistro kokybė“ – vienas seniausių privačių prekių ženklų Lietuvos mažmeninėje rinkoje, registruotas dar 1997 m. Šiuo ženklu žymimi kulinarijos ir konditerijos gaminiai – nuo tradicinių lietuviškų iki pasaulio virtuvių įkvėptų receptų.

„Meistro kokybė“ atspindi mūsų meistrų profesionalumą ir atsakingą požiūrį į kiekvieną pirkėją. Be to, nuo liepos mėnesio pamažu atnaujiname šio prekės ženklo gaminių pakuotes į tvaresnes, lengviau perdirbamas ir draugiškesnes aplinkai. Visiškai pakeisti šias pakuotes planuojame iki šių metų pabaigos. Tačiau gaminių meistriškumas išlieka: šviežias, kruopščiai pagamintas ir kokybiškas maistas už žemiausią kainą“, – apibendrina S. Valiaugaitė.

*Žemiausia kaina nustatyta įvertinus 2025 m. gegužės–spalio mėn. taikytas įprastas tų pačių prekių pardavimo kainas be „Ačiū“ kortelės „Maximos“ tinklo parduotuvėse

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

indeliai.lt

