Sutriko „Swedbank“ veikla

„Problema sutvarkyta. Turiu 99 proc. patvirtinimą, kad dabar jau viskas turėtų veikti“, – penktadienį po pietų sakė G. Vercinskas.
Tiesa, anot jo, nors trikdžiai ištaisyti, „Swedbank“ informacinių technologijų specialistai nenustatė, dėl ko sutrikimai kilo.
„Šios informacijos neturime“, – sakė G. Vercinskas.
„Swedbank“ veiklos sutrikimai pastebėti maždaug vidurdienį.
„Šiuo metu sutrikęs gaunamų momentinių mokėjimų įskaitymas. Paprastų pervedimų įskaitymas veikia kaip įprastai. Atsiprašome už nepatogumus“, – skelbta „Swedbank“ tinklalapyje.
Bankas, kaip alternatyvą momentiniams mokėjimams, rekomendavo daryti paprastus pavedimus, kurie veikė kaip įprastai.