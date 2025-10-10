Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sutriko „Swedbank“ veikla

2025-10-10 14:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 14:01

Penktadienį sutriko „Swedbank“ veikla – klientai negalėjo atlikti momentinių mokėjimų. Apie tai bankas paskelbė savo internetinėje svetainėje, ragindamas atlikti paprastus pervedimus. Tiesa, „Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas Eltai patvirtino, kad problema jau yra išspręsta.

„Swedbank“ (nuotr. Elta)

0

„Problema sutvarkyta. Turiu 99 proc. patvirtinimą, kad dabar jau viskas turėtų veikti“, – penktadienį po pietų sakė G. Vercinskas.

Tiesa, anot jo, nors trikdžiai ištaisyti, „Swedbank“ informacinių technologijų specialistai nenustatė, dėl ko sutrikimai kilo.

„Šios informacijos neturime“, – sakė G. Vercinskas.

„Swedbank“ veiklos sutrikimai pastebėti maždaug vidurdienį.

„Šiuo metu sutrikęs gaunamų momentinių mokėjimų įskaitymas. Paprastų pervedimų įskaitymas veikia kaip įprastai. Atsiprašome už nepatogumus“, – skelbta „Swedbank“ tinklalapyje. 

Bankas, kaip alternatyvą momentiniams mokėjimams, rekomendavo daryti paprastus pavedimus, kurie veikė kaip įprastai.

