TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Stringa Visagino LEZ steigimas

2025-10-23 07:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 07:35

Praėjusių metų rugsėjį Visagino savivaldybei ir Ekonomikos inovacijų ministerijai (EIM) pasirašius susitarimą dėl Laisvosios ekonominės zonos steigimo šioje savivaldybėje, jo įgyvendinimas stringa, rašo portalas „Verslo žinios“.

EIM portalui nurodė, kad iš numatyto 200 ha ploto pramoninei paskirčiai tinkami tik 40–50 ha. Todėl, pasak ministerijos, šiuo metu atliekamos papildomos analizės. 

„Kartu su savivaldybe toliau analizuojama planuojama teritorija – iš daugiau nei 200 ha ploto realiai pramoninei veiklai tinkama tik apie 40–50 ha. Todėl svarstoma, ar šiai teritorijai tikslinga suteikti LEZ statusą, ar labiau tiktų kiti pramonės vystymo sprendimai. Atsižvelgiant į dabartinę projekto stadiją, tikėtina, kad iki 2026 m. pabaigos LEZ veiklos pradėti nepavyks“, – komentare „Verslo žinioms“ nurodė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

ELTA primena, kad praėjusių metų rugsėjo pabaigoje ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis su Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguzu pasirašė susitarimą dėl LEZ steigimo Visagino savivaldybėje inicijavimo.

Tąkart planuota, kad LEZ galėtų būti steigiama Visagino sav., Drūkšinių k., Grikiniškės gatvėje, o veiklą pradėtų iki 2026 metų pabaigos.

Lietuvoje jau veikia Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Akmenės, Marijampolės, Panevėžio, Kėdainių laisvosios ekonominės zonos.

